Legionella w jednym ze śląskich szpitali. Czy pacjenci są bezpieczni?

Legionella w szpitalu w Chorzowie. Trwa walka z groźną bakterią

Legionellę w wykryto w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie w dwóch miejscach. Chodzi o dwie umywalki. Jedna znajduje się na oddziale obserwacyjno-zakaźnym, a druga w dyżurce pielęgniarek oddziału psychiatrycznego. Bakterię wykryto w trakcie rutynowej kontroli wody, którą przeprowadzał szpital.

Szpital natychmiast zdemontował perlatory i słuchawki prysznicowe, zwiększył dozowanie ditlenku chloru oraz zaplanował codzienne odpuszczanie wody z każdej wylewki. Przeprowadzenie dezynfekcji szokowej instalacji z ciepłą wodą zaplanowano na poniedziałek. O sytuacji szpital poinformował w oświadczeniu.

Kto powinien się bać legionelli?

Szpital zgodnie z obowiązującymi procedurami natychmiast zastosował działania naprawcze. Na 2 września zaplanowano przeprowadzenie dezynfekcji szokowej instalacji ciepłej wody. Przeprowadzona 27 sierpnia przez Powiatową Stację kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w postępowaniu szpitala, a także zaaprobowała podjęte działania naprawcze - czytamy w oświadczeniu szpitala.

Po przeprowadzonej dezynfekcji 2 września, sanepid ponownie woda zostanie poddana kontroli.

- "Przekroczenia wartości parametrycznych wynikają najprawdopodobniej z warunków pogodowych (w szczególności wysokiej temperatury), które w sposób ciągły podnoszą temperaturę instalacji wodnej w szpitalu, powodujące przekroczenia parametrów" - przekazał szpital w oświadczeniu.

Na szczęście, na razie nie ma informacji o zakażeniach wśród pacjentów ani personelu.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii, szpital natychmiast podjął działania:

Zdemontowano słuchawki prysznicowe w zagrożonych miejscach.

Zwiększono dozowanie chloru.

Zaplanowano przeprowadzenie tzw. dezynfekcji szokowej całej instalacji ciepłej wody.

Po tych działaniach sanepid ponownie pobierze próbki wody. Rozważane jest także zamknięcie oddziałów, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pacjentom.

Jak dochodzi do zakażenia Legionellą?

Liegionellą nie można zarazić się pijąc wodę. Bakteria rozprzestrzenia się drogą wziewną. Bakterie też nie przenoszą się z człowieka na człowieka. W przypadku zakażenia bakterią stosuje się antybiotykoterapię

Jakie objawy daje zakażenie Legionellą?

Legionella na początku daje objawy grypopodobne.

suchy kaszel,

gorączka,

bóle kości i mięśni

problemy z oddychaniem.

W przypadku osób przewlekle chory i z obniżoną odpornością może być niezwykle groźna, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci.

Co to jest Legionella?

Legionelloza inaczej nazywana jest "chorobą legionistów". Jest to ciężka zakaźna choroba dróg oddechowych. Co roku w Europie odnotowuje się ponad tysiąc przypadków zachorowań. Powikłania mogą być ciężkie, a nawet doprowadzić do śmierci.

Legionella na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu w ubiegłym roku trwała poważna walka z Legionellą, którą wykryto na początku w kilku placówkach. Niestety, w tym regionie polski bakteria zebrała żniwo. Pierwsze przypadki Legionelli odnotowano w Rzeszowie 18 sierpnia 2023 roku. Pierwsze zakażenie Legionellą zdiagnozowano u 68 osób, które są hospitalizowane w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim, a także u dwóch pacjentów ZOZ w Dębicy i jednej osoby w Przemyślu. Były to osoby, które w szpitalach przebywały od jakiegoś czasu.