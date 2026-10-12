Leśnicy postawili tablicę ostrzegawczą. Bobry szybko ją zniszczyły

Spór pod Lublińcem wydaje się przybierać na sile. Pracownicy lasów postanowili ostrzec mieszkańców przed aktywnością bobrów, jednak zwierzęta dość szybko zlikwidowały dębowy słupek z informacją, co stało się hitem wśród użytkowników sieci.

O wszystkim poinformowało Nadleśnictwo Lubliniec w swoich kanałach w social mediach. Znak z komunikatem o brzmieniu: „Uwaga! Szkody wyrządzone przez bobry”, umieszczono przy zbiorniku wodnym na terenie leśnictwa Łopian.

Tabliczka miała informować turystów o tym, co dzieje się wokół stawu, jednak ostatecznie stała się kolejnym dowodem na pracowitość tych zwierząt. W udostępnionym materiale widać dokładnie, jak znak leży obok uszkodzonego słupka.

Bobry niszczą znak w leśnictwie Łopian. „Nie chcą, abyście byli ostrzeżeni”

Leśnicy podeszli do sprawy z ogromnym dystansem i humorem. Postanowili podzielić się tą anegdotą z przymrużeniem oka.

– Chcieliśmy Was ostrzec przed możliwymi skutkami działalności bobrów na stawie w leśnictwie Łopian i w jego pobliżu, ponieważ bobry kopią nory pod drogą i ścinają drzewa znajdujące się wokół stawu, ale bobry nie chcą, abyście byli ostrzeżeni i... ścięły słupek dębowy z informacją o zagrożeniu – napisali przedstawiciele nadleśnictwa.

Sytuacja jest niezwykle ironiczna. Znak, który miał ostrzegać przed zniszczeniami, sam padł ofiarą ostrych zębów, przechodząc sprawdzian na żywym organizmie w dość nieoczekiwany sposób.

Pracownicy lasów wydali też krótką instrukcję dla osób, które napotkają zniszczony słupek podczas spaceru.

– Jeśli zauważycie wystający z ziemi kawałek drzewa ściętego przez bobry, to wyobraźcie sobie, że była tam informacja „Uwaga – szkody wyrządzone przez bobry” – zażartowali.

To nie tylko żarty. Bobry w Nadleśnictwie Lubliniec mogą stwarzać zagrożenie

Choć cała sytuacja wydaje się zabawna, problem nie jest błahy. Z powodu działalności zwierząt w pobliżu stawu w leśnictwie Łopian powstają podkopy i niszczone są drzewa.

Takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, ponieważ osłabiony grunt i powalone pnie stanowią ryzyko dla przechodniów, dlatego tak ważna jest ostrożność.

Obecność bobrów to istotny element w przyrodzie, ale ich praca nie zawsze idzie w parze z ludzkimi potrzebami i bezpieczeństwem. Właśnie z tego powodu podjęto próbę ustawienia znaku ostrzegawczego.

Nie wiadomo jeszcze, jak leśnicy poradzą sobie z tym problemem w przyszłości i czy kolejna tablica nie skończy w ten sam sposób. Jedno jest pewne – spacerując przy stawie w leśnictwie Łopian, należy zwracać szczególną uwagę na otoczenie!