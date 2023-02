Łukasz przyznał się do poćwiartowania ojca. 62-latek zginął od jednego ciosu

Zwłoki 62-letniego Romana zostały poćwiartowane i upchane w foliowych workach, gotowe, by się ich pozbyć. O tym, że między Romanem, a jego synem Łukaszem nie działo się dobrze, od dawna wiedzieli sąsiedzi. Nikt jednak nie przypuszczał, że dojdzie tu to takiej makabry. Dziś już wiadomo, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami.