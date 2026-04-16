Łzy, nadzieja i drugie życie! Ten bieg zmienia wszystko. Jego 29. edycja przejdzie do historii

2026-04-16 17:40

Już wkrótce Wisła ponownie stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia, które od 15 lat wspiera i promuje ideę transplantologii w Polsce. 29. Bieg po Nowe Życie zgromadzi osoby po przeszczepieniach – biorców i dawców, autorytety medyczne, a także znane postacie ze świata kultury, sportu, mediów.

Zbliża się 29. Bieg po Nowe Życie
Ambasadorem i współtwórcą wydarzenia jest Przemysław Saleta. Jego zaangażowanie w temat transplantologii zaczęło się od osobistego doświadczenia, które całkowicie zmieniło jego spojrzenie na życie i pomaganie innym.

- Mówię to głośno - kiedyś transplantologia była dla mnie czymś odległym. Wiedziałem, że ratuje życie, ale nie zastanawiałem się nad tym głębiej. Wszystko zmieniło się, gdy moja córka zachorowała i potrzebowała nowego narządu. To doświadczenie pokazało mi, jak ogromne znaczenie ma donacja narządów. Dziś wiem, że każdy z nas może być częścią tej historii - podkreśla Przemysław Saleta. - Przez te 15 lat Bieg po Nowe Życie urósł do rangi ważnego społecznie projektu. Cieszę się, że coraz więcej osób rozumie, jak wielką wartością jest świadome dawstwo narządów i że możemy wspólnie budować tę świadomość.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Przemysław Saleta, były pięściarz, przemawia podczas Biegu po Nowe Życie w Wiśle, trzymając kijki do nordic walking. Saleta, ubrany w białą koszulkę z kolorowym motywem i napisem "Polska Transplantologia wspiera", stoi w tle białej ścianki sponsorskiej z logo PZU i Hotelu Gołębiewski, promując świadome dawstwo narządów. O wydarzeniu przeczytasz więcej na portalu Poradnik Zdrowie.

Historia Salety, który oddał nerkę swojej córce, stała się jednym z symboli idei stojącej za wydarzeniem -  bezinteresownej pomocy i drugiej szansy na życie.

29. edycja Biegu będzie miała formułę marszu nordic walking. Na starcie staną sztafety złożone m.in. z osób po transplantacjach, lekarzy, koordynatorów transplantacyjnych, dziennikarzy, partnerów wydarzenia oraz młodzieży szkolnej. W formule wydarzenia nie odchodzimy od tradycji, tym bardziej w przesłaniu - Bieg po Nowe Życie to nie rywalizacja sportowa, ale wspólnota i solidarność. Najważniejsza jest obecność i pokazanie, że transplantacja naprawdę działa - podkreśla Arkadiusz Pilarz, dyrektor i współtwórca wydarzenia.

- Z perspektywy tych 15 lat widzimy ogromną zmianę w świadomości społecznej. Coraz więcej mówi się o donacji, coraz więcej osób rozumie jej znaczenie. Rekordowe lata w polskiej transplantologii to także w części zasługa Biegu – wszystkich tych, którzy uczestniczyli i uczestniczą w wydarzeniu, oddając nam, organizatorom swoje zaangażowanie, emocje i czas. Wciąż jednak mamy wiele do zrobienia, dlatego nie zwalniamy tempa. Z czasem wokół Biegu zaczęły powstawać kolejne inicjatywy, takie jak Fora Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ, czyli spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych - tylko w tym roku w Toruniu i Katowicach więcej o donacji i transplantacji dowiedziało się blisko 6000 uczniów. Od 2024 roku, w siedmiu edycjach wydarzenia oraz w spotkaniach w szkołach wzięło udział ponad 30 000 młodych ludzi - dodaje Pilarz.

W donacji i transplantacji narządów nie chodzi wyłącznie o medycynę, choć ta stanowi jej fundament. Równie istotne są edukacja i świadoma promocja w społeczeństwie. To właśnie wiedza, zaufanie oraz otwarta rozmowa przełamują bariery i pozwalają ludziom podejmować decyzje, które mogą uratować życie innych. Bez zaangażowania społecznego nawet najbardziej zaawansowana medycyna nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału - mówi prof. Roman Danielewicz - przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej

Donacja to piękny akt solidarności międzyludzkiej i dowód na to, jak wiele możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. To świadomy, odważny gest, ale jednocześnie szansa na zdrowie, spełnianie marzeń, a przede wszystkim życie. Cieszę się, że „Bieg po Nowe Życie” odbędzie się w Wiśle i zgromadzi ludzi, dzięki którym transplantologia stała się tematem istotnym społecznie, a często punktem zwrotnym w życiu osobistym wielu z nas - podkreśla Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Do turystycznej stolicy Beskidu Śląskiego przyjedzie ponad 100 osób po przeszczepieniu - dawców i biorców z całej Polski. Wielu z nich będzie uczestniczyć w Biegu po raz pierwszy - jedną z takich osób jest Monika Żmuda, która opowiada jak moment, w którym dowiedziała się, że jest dla niej nowy narząd zmienił wszystko: Nerka dla mnie znalazła się w Gdańsku, mimo że sama jestem z południa Polski. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Operacja przebiegła pomyślnie. Nerka podjęła pracę już na stole operacyjnym. Trafiłam na niesamowitych lekarzy - najlepszych specjalistów, ale przede wszystkim ludzi pełnych empatii. Dziś funkcjonuję jak zdrowa osoba. Pracuję, chodzę na siłownię, podróżuję, wyjeżdżam na wakacje za granicę. Po prostu żyję. Korzystam z życia i doceniam je inaczej niż kiedyś. Bo wiem, jak wiele może się zmienić… i jak wiele można odzyskać - mówi.

Wydarzenie patronatem objął Super Express oraz Poradnik Zdrowie.

Bieg po Nowe Życie - wideorelacja
