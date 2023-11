Makabryczna bójka Kolumbijczyków w Tychach. Zginął dźgnięty nożem 34-latek

Co tam się wydarzyło?

Te dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielną noc, 26 listopada, tuż po godzinie 2:00. Służby ratunkowe otrzymały zawiadomienie o bójce kilku osób na posesji przy ul. Ziębiej w Tychach. Gdy policjanci dotarli na miejsce okazało się, że na miejscu doszło do krwawej awantury z udziałem obywateli Kolumbii w wieku od 21 do 34 lat. W jej wyniku 34-letni mężczyzna, pomimo podjętej reanimacji, umarł po tym, jak otrzymał cios nożem w plecy. Inny mężczyzna doznał obrażeń w postaci ran ciętych i został przewieziony do szpitala, skąd po zaopatrzeniu ran wyszedł.

Policja o szczegółach tragicznej bójki Kolumbijczyków

- Na miejscu, przez kilka godzin pracowali tyscy policjanci, którzy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Uczestnicy bójki trafili do policyjnej izby zatrzymań, a następnie, decyzją sądu, został wobec nich zastosowany tymczasowy areszt. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu kara dożywotniego więzienia. Pozostałe osoby będą odpowiadać za udział w bójce. Obywatele Kolumbii najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie, gdzie będą oczekiwać na rozprawę. Śledztwo w tej sprawie, mające na celu ustalenie przebiegu i okoliczności tego tragicznego zdarzenia, jest prowadzone przez policjantów tyskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach - przekazała tyska policja.

