Makabryczny wypadek na płonącej hałdzie. 13-latek stracił klapki i poparzył stopy

Koszmarny wypadek na płonącej hałdzie. Pod nastolatkami osunął się grunt. 13-latek stracił klapki i poparzył stopy

W środę, 17 lipca, tuż po godz. 18:00 radlińscy policjanci zostali powiadomieni o 13-latku, który został poparzony na terenie hałdy w Radlinie. Jak się okazało, dwaj chłopcy przyjechali na rowerach na pokopalnianą hałdę - objechali zapory, zostawili rowery i weszli na jej szczyt. Byli ciekawi, czy na górze dalej unosi się dym i chcieli pooglądać widoki. Niestety, wszystko skończyło się dramatycznym wypadkiem, ponieważ pod nastolatkami zaczął osuwać się grunt. Gdy chłopcy zbiegali ze szczytu, 13-latek stracił klapki, które miał na sobie i poparzył obie stopy. Jego kolega, 12-latek, zniósł go z hałdy i powiadomił o zdarzeniu służby, przekazując ich lokalizację. 13-latek z oparzeniem II stopnia obu stóp został przetransportowany do szpitala.

Policja o wypadku nastolatków na hałdzie

- Policjanci na miejscu wykonywali czynności procesowe i oględziny miejsca zdarzenia. Dokumentacja zostanie przekazana do Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim w celu podjęcia decyzji, co do dalszych działań w tej sprawie. Policjanci apelują i przestrzegają przed wchodzeniem bądź wjeżdżaniem na teren pokopalnianych hałd. Na każdej takiej hałdzie jest realne ryzyko pożaru i ryzyko osunięcia się gruntu. Apelujemy także do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o występujących na naszym terenie zagrożeniach i bezpiecznym spędzaniu czasu podczas wakacji letnich - podsumowują policjanci z Wodzisławia Śląskiego.

