Koszmarny wypadek w Istebnej. 7-latek przygnieciony przez maszynę gospodarczą

Wskoczył do jeziora, by ratować 6-letniego syna. Dramatyczna akcja nad zalewem Chechło-Nakło

Tragedia w Katowicach. Zabił 34-letniego znajomego w parku. Po wszystkim wyrzucił nóż do rzeki

Dramat w Istebnej. 7-letni chłopczyk został przygnieciony przez maszynę. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Wszystko wydarzyło się w sobotę, 13 lipca, w godzinach popołudniowych. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące niebezpiecznego wypadku, do jakiego doszło w Istebnej. Okazało się, że 7-letni chłopczyk został przygnieciony przez maszynę gospodarczą i wymaga natychmiastowej pomocy. Na miejscu błyskawicznie pojawili się zaalarmowani policjanci i pogotowie, a także straż pożarna. Do dziecka zadysponowano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - obrażenia 7-latka okazały się być na tyle poważne, że musiał jak najszybciej trafić do szpitala.

Służby wyjaśniają okoliczności wypadku z udziałem 7-latka

– 7-letni chłopiec z nieustalonych przyczyn został przygnieciony maszyną gospodarczą. Z uwagi na odniesione obrażenia, został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Na miejscu odbywały się czynności procesowe. Policjanci pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniać okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku – przekazał w rozmowie z portalem beskidzka24.pl rzecznik prasowy policji w Cieszynie, podkom. Krzysztof Pawlik.

ZOBACZ TEŻ. Wskoczył do jeziora, by ratować 6-letniego syna. Dramatyczna akcja nad zalewem Chechło-Nakło. GALERIA:

Zginął przygnieciony kładem własnej produkcji. Znalazła go matka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.