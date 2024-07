Tragedia w Katowicach. Zabił 34-letniego znajomego w parku. Do rzeki wyrzucił nóż

Wskoczył do jeziora, by ratować 6-letniego syna. Dramatyczna akcja nad zalewem Chechło-Nakło

Zabił 34-letniego znajomego podczas kłótni w parku. Po wszystkim pozbył się noża

Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek, 12 lipca, w parku przy ul. Bednarskiej w Katowicach. W pewnym momencie między dwoma 34-letnimi znajomymi doszło do kłótni. W trakcie awantury obaj wyciągnęli noże i zaczęli między sobą walczyć. Niestety, wszystko skończyło się tragicznie, bowiem jeden z nich dwukrotnie ugodził nożem drugiego. Po wszystkim pozbył się noża, wyrzucając go do rzeki, a następnie próbował udzielić pomocy rannemu koledze. Pomimo przewiezienia mężczyzny do szpitala i natychmiastowej interwencji medycznej lekarzy, raniony 34-latek zmarł.

Napastnik usłyszał zarzut zabójstwa i został aresztowany

- Podejrzany został zatrzymany na miejscu zdarzenia i osadzony w policyjnym areszcie. Na miejscu zdarzenia pracowali policyjni technicy i grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Podejrzanemu przedstawiono zarzut zabójstwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego więzienia - podsumowują policjanci z Katowic.

ZOBACZ TEŻ. Zabił sąsiadów, bo chciał się wyspać. Sąd nie miał litości dla mordercy. GALERIA: