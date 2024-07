i Autor: Shutterstock/ klobucka.pl

CHŁOPIEC NIE PRZEŻYŁ

Nie żyje 13-letni rowerzysta potrącony pod Częstochową. Tragiczne informacje ze szpitala

EMO 12:52

Tragiczny finał wypadku, do którego doszło w piątek, 28 czerwca, we wsi Ługi-Radły w powiecie kłobuckim (woj. śląskie). 66-letni kierowca zignorował znak "STOP" i potrącił 13-letniego rowerzystę. Chłopca śmigłowcem LPR przetransportowano do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety, mimo wysiłków medyków, 13-latek zmarł.