Zrozpaczeni bliscy żegnają 14-letnią Milenę. „Maluj nam śliczne zachody słońca”

SERCE PĘKA

Zrozpaczeni bliscy żegnają 14-letnią Milenę z Rudy Śląskiej. „Maluj nam śliczne zachody słońca”

Śmierć 14-letniej Mileny z Rudy Śląskiej wstrząsnęła jej rodziną i znajomymi. Dziewczynka w piątek, 28 czerwca, wyszła z domu do koleżanki. Niestety, nigdy tam nie dotarła, a jej ciało znaleziono następnego dnia w lesie w Zabrzu. Teraz przyjaciele Mileny żegnają ją we wzruszających słowach; słowa pożegnania skierowała do 14-latki także szkoła, do której uczęszczała nastolatka.