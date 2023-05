Marsz dla Kamilka z Częstochowy. Tłum skanduje: „Odpowiecie za to”, „Mordercy” pod siedzibą MOPS

Pogrzeb Kamilka z Częstochowy. Słowa księdza łamią serce. Ważny apel go żałobników

Uczestnicy "Marszu sprawiedliwości śp. Kamilka" zgromadzili się przed południem na pl. Biegańskiego. Ustawiono tam fotografię Kamila, pod którą zapalono znicze. Później około 200 osób przeszło ulicami miasta, zatrzymując się m.in. przed siedzibą szkoły, w której uczył się ośmiolatek, przy gmachu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz sądu. W każdym z tych miejsc zostawiali zapalony znicz i uczcili Kamila minutą ciszy.

Na czele marszu prowadzono umieszczonego w dziecięcym wózku dużego pluszowego misia, owiniętego bandażami. „Byłem bezbronny, nikt nie zareagował, zmień to!” – głosił trzymany obok transparent. "Ani jednego dziecka więcej. Stop przemocy", "Nie bądź obojętny", "Poparzona buzia, zranione serce. Dziecko zmarło w potwornej męce", "Chcesz być ślepy, chcesz być głuchy na płacz dzieci - jesteś głupi!", "Przyzwolenie na cierpienie to empatii zwyrodnienie!" - napisano na innych.

- Chcemy wreszcie coś zrobić z tym, co się dzieje w tej Polsce, i nie tylko - codziennie słyszymy o zakatowanych dzieciach i musimy powiedzieć "dość", ktoś musi to zrobić - powiedziała PAP jedna z organizatorek manifestacji Karolina Łuszczyna-Nowicka. - Przede wszystkim zebraliśmy się tutaj dla Kamilka, upamiętniając jego męczeńską śmierć, bo tak naprawdę była to męczeńska śmierć i mamy nadzieję, że już nie będzie ani jednego zakatowanego dziecka więcej - dodała.

Manifestacja trwała blisko dwie godziny. „Kamilek”, „Stop przemocy”, „Cisza go zabiła, koniec ciszy”, „Kara śmierci”, „Dzieci mają swój głos, zacznijmy słuchać go” – skandowali demonstranci. Winą za tragedię obarczali sądy, MOPS, szkołę czy kuratorium. Apelowali o zmiany w systemie ochrony i opieki nad dziećmi. „Gdzie był sąd, gdzie byli sąsiedzi, gdzie była rodzina, gdzie była policja, gdzie był MOPS?”- pytali.

„Piłaci!” – krzyczeli manifestanci pod szkołą Kamila, zarzucając pracownikom placówki, że nie reagowali na ślady przemocy. - Gdyby pracownicy MOPS reagowali, dziś Kamilek byłby z nami, w innej rodzinie – mówili z kolei organizatorzy marszu przed siedzibą Ośrodka. Przed sądem krzyczeli: „Macie krew na rękach”, „Zawiniły sądy”, „Odpowiecie za to”, „Mordercy”. „Jesteście ślepi, jesteście głusi, jesteście głupi”. Domagali się wyciągnięcia konsekwencji, bo uważają, że sędziowie powinni byli pozbawić opiekunów Kamila praw rodzicielskich i przekazać go innej rodzinie.

Kamilek walczył o życie przez 35 dni. Jego odejście wstrząsnęło całą Polską

Katowany przez ojczyma 8-latek był przez ponad miesiąc leczony w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zmarł w poniedziałek, 8 maja rano. W sobotę, 14 maja w Częstochowie odbył się pogrzeb Kamila. Zgromadził tłumy mieszkańców.

Śledztwo w tej sprawie, prowadzone dotychczas przez częstochowską prokuraturę, zostało przed kilkoma dniami przeniesione do Gdańska. Ojczym Kamila, który na początku kwietnia został aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa i znęcania się nad Kamilem ze szczególnym okrucieństwem, po śmierci chłopczyka ma mieć zmieniony zarzut na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Matka zaś, podejrzana o narażanie swego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także udzielenia pomocnictwa w znęcaniu się nad chłopcem, może odpowiedzieć za pomoc w zabójstwie. Także ona jest aresztowana. Zarzuty w tej sprawie, dotyczące nieudzielenia Kamilowi pomocy, usłyszeli także siostra matki Kamila, a następnie mąż tej kobiety. Wszyscy mieszkali w tym samym domu.

Drugi wątek śledztwa dotyczy niedopełnienia obowiązków przez pracowników ośrodków pomocy społecznej w Częstochowie, a także w Olkuszu, gdzie przez pewien czas mieszkała rodzina Kamila oraz działających przy gminach zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także przez kuratorów i placówki oświatowe.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że niezależnie od śledztwa prokuratury w sprawie śmierci Kamila, zdecydował się wystąpić do rzecznika dyscyplinarnego sędziów celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec sędziów, w związku z podejmowanymi przez nich decyzjami w sprawie opieki nad chłopcem.

Nieprzebrany tłum na cmentarzu w Częstochowie żegnał Kamilka