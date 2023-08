Miała tylko wyrzucić śmieci. 12-letnia Wiktoria przepadła bez żadnych wieści!

Pocieszał mnie, a my szukaliśmy na niego dowodów. Ojciec zamordowanej Oliwii ujawnia kulisy śledztwa

Zaginęła 12-letnia Wiktoria Kasperczyk z Sosnowca. Miała tylko wyrzucić śmieci

12-letnia Wiktoria Kasperczyk zaginęła w sobotę, 5 sierpnia, na terenie Sosnowca. Jak informuje profil facebookowy Służby w akcji, dziewczynka wyszła z domu ok. godz. 18.45, by wyrzucić śmieci - wszystko działo się na ul. 11 listopada. 12-latka nie wróciła już do rodziny i ani nie nawiązała z nią kontaktu - od tego jej telefon pozostaje nieaktywny. Policja w Sosnowcu, która prowadzi poszukiwania za zaginioną, informuje, że Wiktoria była ubrana w ciemnoszare, krótkie, jeansowe spodnie, fioletowy T-shirt z krótkim rękawem i czarne, sportowe buty. Rysopis dziewczynki: wiek z wyglądu 14 lat, wzrost około 165 cm, szczupła budowa ciała, włosy długie koloru blond, nos prosty, uszy normalne. Wśród cech charakterystycznych jest ciemne znamię nad pępkiem. Zaginiona 12-latka może mieć przy sobie telefon komórkowy Xiaomi Redmi Note 10S.

- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KMP w Sosnowcu pod numer telefonu 47 852 13 04, oficerem dyżurnym jednostki pod numerem 47 8521 255 lub 47 8521 200 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką policji - apelują mundurowi z Sosnowca.