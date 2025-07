Milioner znany z plakatów "Gdzie są te dzieci?" tnie etaty. Nie pomogły modlitwy w firmowej kaplicy

Znany z finansowania religijnych billboardów i promowania wartości chrześcijańskich w biznesie Mateusz Kłosek, stoi dziś przed poważnymi wyzwaniami. Jego firma niegdyś uznawana za jednego z największych pracodawców w regionie, zmaga się z problemami finansowymi, które skutkują masowymi zwolnieniami i cięciami w wynagrodzeniach. Co doprowadziło do tej sytuacji i co dalej z pracownikami?

