Morze białych kwiatów na grobie zamordowanego diakona. Na samym środku wieniec od babci

Grób zamordowanego diakona Mateusza "tonie" w morzu białych kwiatów

Życie diakona Mateusza zostało brutalnie przerwane. Wraz z przyjaciółmi z seminarium 25-latek szykował się do prymicji. Niestety, wychodząc z Domu Katolickiego w Sosnowcu nie spodziewał się, że zostanie zaatakowany. 7 marca znaleziono go zakrwawionego przy garażu. Gdy ratownicy walczyli jeszcze o jego życie, udzielono mu ostatniego namaszczenia. Duchowni modlili się, by Bóg go ocalił. Niestety, rany, które zadał mu zabójca były zbyt rozległe. Ostrze noża rozcięło diakonowi między innymi szyję i płuco.

We wtorek 14 marca odbył się pogrzeb duchownego w Wolbromiu. Mszy pogrzebowej przewodniczył bp.ks. Grzegorz Kaszak. Trumna z ciałem duchownego spoczęła na cmentarzu parafialnym. Grób diakona Mateusza, utonął w morzu białych kwiatów na samym środku ułożono wieniec z napisem: "Ukochanego wnuczka żegna babcia", tuż obok wieniec od rodziców.

Kto stoi za zabójstwem 25-latka? 7 marca na swoje życie targnął się inny ksiądz z parafii Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Ksiądz Robert Sz., rzucił się pod nadjeżdżający pociąg. Obie te sprawy bada Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Jak informował prokurator Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, wszczęto dwa osobne postępowania w tej sprawie. Prokuratura nie potwierdza nieoficjalnych doniesień RMF24, że za zabójstwem diakona stoi właśnie ksiądz Robert. Jednak jak wynika z nieoficjalnych informacji duchowni pozostawali w konflikcie.

