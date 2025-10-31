Na Śląsku powstanie nowy park rozrywki! Koszt inwestycji to 50 milionów euro

Adrian Teliszewski
2025-10-31 13:14

W Gliwicach powstanie nowy park rozrywki! Inwestorzy zabezpieczyli już finansowanie i zdradzają pierwsze szczegóły. Inwestycja zostanie wybudowana kosztem 50 milionów euro. Rozpoczęcie prac planowane jest na koniec 2025 roku, a otwarcie obiektu przewidziano na połowę 2027 roku.

  • Holenderska firma Momentum Leisure wybuduje w Gliwicach, obok parku handlowego Europa Centralna, swój czwarty park rozrywki w Polsce.
  • Inwestycja o wartości ponad 50 mln euro ma oferować nową koncepcję rozrywki skierowaną do rodzin z nieco starszymi dziećmi.
  • Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na koniec 2025 roku, a otwarcie obiektu ma nastąpić w połowie 2027 roku.

Nowy park rozrywki w Gliwicach. Inwestycja za 50 mln euro

Nowy park rozrywki powstanie na działce o powierzchni 67 000 m² w Gliwicach, tuż obok jednego z największych parków handlowych w regionie, Europy Centralnej. To celowa strategia inwestora, który swoje obiekty często lokuje w pobliżu dużych kompleksów handlowo-rozrywkowych. Inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę, co daje zielone światło do rozpoczęcia prac. Zgodnie z harmonogramem, rozpoczęcie prac planowane jest na koniec 2025 roku, a otwarcie obiektu przewidziano na połowę 2027 roku.

Choć szczegóły dotyczące konkretnych atrakcji są jeszcze owiane tajemnicą, prezes Momentum Leisure uchylił rąbka tajemnicy. Wygląda na to, że nowy park w Gliwicach będzie różnił się od dotychczasowych obiektów firmy. - To będzie zupełnie nowa koncepcja – zapowiada Wouter Dekkers, prezes Momentum Leisure, cytowany w materiałach prasowych. - Wciąż kierujemy naszą ofertę do rodzin, skupiając się na nieco starszej grupie wiekowej – dodaje.

Ekspansja holenderskiego giganta w Polsce

Po sukcesie parków Majaland w Kownatach (otwarty w 2018 r.), Warszawie (2022 r.) i Gdańsku (2024 r.), firma kontynuuje ekspansję. Lokalizacja w Gliwicach pozwoli dotrzeć do ogromnego rynku ponad 40 milionów mieszkańców, obejmującego nie tylko południową Polskę, ale także przygraniczne regiony Niemiec i Czech. Dzięki strategicznemu rozmieszczeniu wszystkich czterech parków, obiekty Momentum Leisure znajdą się w zasięgu kilku godzin jazdy samochodem dla gości z całego kraju i państw ościennych.

To jednak nie koniec ambitnych planów inwestora. Jak informuje spółka, oprócz dynamicznego rozwoju w Polsce, Momentum Leisure rozwija swoją działalność również w Rumunii. Firma nabyła już teren pod budowę parku w Bukareszcie, celując w ogromny, regionalny rynek liczący łącznie 55 milionów mieszkańców.

