Najechał rowerem elektrycznym na naczepę ciężarówki. Rowerzysta nie żyje

Rowerzysta zginął po najechaniu na naczepę ciężarówki. Dramatyczny wypadek w Tychach

Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 1 lipca, około godz. 22:00 przy ul. Turyńskiej w Tychach. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu mundurowych, kierujący rowerem elektrycznym z niewyjaśnionych dotąd przyczyn najechał na naczepę prawidłowo zaparkowanego samochodu ciężarowego. Niestety, pomimo wysiłków podjętych przez świadków zdarzenia i ratowników medycznych, nie udało się uratować życia 58-letniego mężczyzny. Czynności przy ul. Turyńskiej trwały do późnych godzin nocnych. Postępowanie w sprawie wypadku jest prowadzone przez tyskich policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach.

- Apelujemy do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy. Swój apel kierujemy zarówno do tych poruszających się samochodami, jak i do użytkowników jednośladów.Zachowanie ostrożności, zdrowego rozsądku i stosowanie się do obowiązujących przepisów z pewnością może przyczynić się do tego, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii - podsumowują tyscy policjanci.

