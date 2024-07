Tragiczny finał poszukiwań Pawła. Wyszedł z ośrodka DPS, jego ciało znaleziono w lesie

Masowe zakażenia w przedszkolach. Kilkoro dzieci trafiło do szpitali

Dramatyczny finał poszukiwań 54-letniego Pawła T., który przebywał w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach (woj. śląskie). Mężczyzna w czwartek, 18 czerwca, z samego rana opuścił ośrodek i udał się w nieznanym nikomu kierunku. Bliscy i pracownicy ośrodka natychmiast zgłosili jego zaginięcie na policję. Służby rozpoczęły intensywne poszukiwania, które przez trzy tygodnie nie przynosiły odpowiedzi na to, gdzie jest mężczyzna, ani co mogło się z nim stać. Sprawa nagłego zniknięcia 54-latka od początku była bardzo niepokojąca, ponieważ mężczyzna był osobą niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnej egzystencji. Dopiero w środę, 3 lipca, służby odnalazły ciało Pawła T. w kompleksie leśnym w rejonie Żabiego Stawu w Bobrownikach. Jak poinformowała w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Wioletta Mielczarek, obecnie służby prowadzą działania, które mają na celu ustalenie przyczyn śmierci mężczyzny.

