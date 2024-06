Nawałnice nad Polską. Miażdżące dane. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy

Przechodnie mijali leżącego w kałuży krwi mężczyznę. Tylko one mu pomogły

Ponad 900 interwencji strażaków po nawałnicach. Tutaj jest najgorzej

- Do godziny 8:00 strażacy w całym kraju odebrali ponad 900 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic - poinformował w mediach społecznościowych Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej. Kierzkowski dodał, że najtrudniejsza sytuacja jest w województwie śląskim, gdzie odebrano ponad 800 zgłoszeń. W powiecie bielskim było to aż 700 zgłoszeń. O tym, jak bardzo żywioł dał o sobie znać, niech świadczą zdjęcia z Bielska-Białej, które prezentujemy w poniższej galerii.

🚨Do godziny 8:00 strażacy w całym kraju odebrali ponad 9️⃣0️⃣0️⃣ zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. 🚒Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie śląskim gdzie odebrano ponad 8️⃣0️⃣0️⃣ zgłoszeń, w tym w powiecie bielskim 7️⃣0️⃣0️⃣⛈️👨🏻‍🚒 pic.twitter.com/Zwx0hz72pP— Karol Kierzkowski (@Kierzkowski_PSP) June 4, 2024

Ostrzeżenia IMGW przed ulewami i burzami [Wtorek, 4.06.2024]

Co gorsza, wtorek (4 czerwca) ma być kolejnym dniem z niebezpieczną pogodą. Najpoważniejsza sytuacja jest w woj. małopolskim i woj. opolskim, gdzie IMGW wydało zagrożenia trzeciego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad - czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami dotyczy woj. podkarpackiego, a także woj. lubelskiego i woj. świętokrzyskiego. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad - wynika z komunikatu IMGW.

W woj. mazowieckim, podlaskim i na Śląsku obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad - prognozuje IMGW.

8:00 #IMGW Na Śląsku oraz częściowo w Małopolsce obserwujemy ogromne wzrosty na rzekach związane z opadami. Fale wezbraniowe na rzekach w Aglomeracji Śląskiej sięgają nawet 3m wysokości i notujemy przekroczenia stanów alarmowych. pic.twitter.com/KX3lIWW3Ai— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 4, 2024

