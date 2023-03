Nie przegap! 23 Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji, Wnętrz & Odnawialnych Źródeł Energii

Co wiadomo o sprawie?

23 Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa

Tegoroczne targi budowlane w Gliwicach to wydarzenie łączące klasyczną ofertę budowlaną od fundamentów aż po dach z tym co obecnie jest na absolutnym topie, czyli odnawialne źródła energii. Branża Odnawialnych Źródeł Energii bardzo przyśpieszyła, o czym dowiadujemy się z licznych artykułów pojawiających się w mediach społecznościowych i nie tylko. Fotowoltaika i pompy ciepła to obecnie produkty, których poszukują inwestorzy.

Każdy, kto w dniach 11-12 marca wybierze się do Areny Gliwice, otrzyma w jednym miejscu i czasie ofertę ponad 100 firm wraz z cennymi poradami i informacjami. Tegoroczna oferta jest bardzo zróżnicowana, ale przede wszystkim ściśle branżowa, dlatego każdy zainteresowany tematem budownictwa znajdzie coś dla siebie.

Ponadto odwiedzających Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa czekają ciekawe prelekcje, pokazy, prezentacje, warsztaty i atrakcje dla dzieci. Każdy znajdzie coś dla siebie! Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na organizację targów na najwyższym poziomie.

Dla najmłodszych czeka Kącik Malucha. Fachowi animatorzy z pewnością nie pozwolą nudzić się dzieciom odwiedzającym targi. A po zwiedzaniu warto odwiedzić punkt gastronomiczny lub wypić kawę.

23 Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa. Data, bilety

Targi rozpoczną się w sobotę, 11 marca, i potrwają do niedzieli, 12 marca. Codziennie będą otwarte od 10 do 16.

Wejścia na 23 Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa umożliwia bilet w cenie 20 zł. Co ważne, dla dzieci i młodzieży do lat 15 wstęp jest bezpłatny.

Dla chętnych do skorzystania z rabatu na bilet przygotowaliśmy ankietę dostępną pod linkiem: https://tiny.pl/wrt46

Zapraszamy, śledźcie na bieżąco wiadomości na naszym Fb Targi Budowlane Śląsk i Małopolska oraz na www.promocja-targi.pl

