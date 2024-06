i Autor: Shutterstock

Nie zbadała pacjenta i odesłała do domu. Mężczyzna zmarł po opuszczeniu izby przyjęć

Mężczyzna do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju został przywieziony na izbę przyjęć. Dyżur w tym czasie pełniła lekarka Małgorzata F.. Kobieta nie zbadała pacjenta, jedynie przez telefon zleciła jego badania i poleciła wypisać go do domu. Pacjent zmarł po wyjściu z izby przyjęć.