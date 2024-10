i Autor: Archiwum Dramat w Jaworznie. Dwie osoby nie żyją po zatruciu tlenkiem węgla. W Budynku były dzieci

Dramat w Jaworznie

Nie żyją dwie osoby, cztery kolejne trafiły do szpitala. Wśród poszkodowanych są dzieci

Dramatyczne wieści z Jaworzna. W jednym z domów ulatniała się czad. Nie żyją dwie osoby, to małżeństwo. To dwie pierwsze śmiertelne ofiary czadu w tym sezonie grzewczym w woj. śląskim. Do szpitala na obserwację trafiły cztery inne osoby, w tym dzieci w wieku 2 i 7 lat.