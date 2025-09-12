Nie żyje 18-latek potrącony przez ciężarówkę. Przechodził przez przejście dla pieszych

2025-09-12 19:18

W Szczyrku doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na drodze wojewódzkiej numer 942 ciężarówka potrąciła 18-letniego pieszego na przejściu. Młody mężczyzna zmarł na miejscu pomimo reanimacji. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

  • W piątek, 12 września około godziny 11:30 w Szczyrku na ulicy Beskidzkiej 29-letni kierowca ciężarówki potrącił na przejściu dla pieszych 18-letniego mężczyznę.
  • Pomimo interwencji służb ratunkowych, 18-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
  • Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi dochodzenie w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.

Tragedia w Szczyrku. 18-latek zginął pod kołami ciężarówki

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 12 września około godziny 11:30, w Szczyrku na ulicy Beskidzkiej, będącej częścią drogi wojewódzkiej numer 942. Jak informuje policja, 29-letni kierowca samochodu ciężarowego potrącił 18-letniego mężczyznę przechodzącego przez przejście dla pieszych.

Niestety, mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować. 18-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem ciężarowym, 29-letni mężczyzna, potrącił przechodzącego przez jezdnię 18-latka. Do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł – informuje policja.

Jak po każdym wypadku drogowym, którego skutkiem jest śmierć człowieka, śląska policja ogłosiła czarny alert drogowy.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku w Szczyrku. Kierowca ciężarówki trzeźwy

Na miejscu tragedii natychmiast pojawiły się służby ratunkowe oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Kierowca ciężarówki został poddany badaniu na zawartość alkoholu, które wykazało, że był trzeźwy.

Obecnie, pod nadzorem prokuratora, policja prowadzi szczegółowe dochodzenie mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

