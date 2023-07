i Autor: Shutterstock; Diecezja Bielsko-Żywiecka

Bardzo smutne wieści

Nie żyje słynny egzorcysta ks.Franciszek Płonka. To on napisał list do lekarzy w sprawie aborcji

Zmarł ks. prałat Franciszek Płonka. Miał 83 lata. Pierwszy duszpasterz rodzin diecezji bielsko-żywieckiej, a wcześniej wieloletni duszpasterz akademicki w Krakowie. Był egzorcystą i autorem słynnego listu otwartego do lekarzy w sprawie ustawy aborcyjnej. Wierni będą mogli osobiście pożegnać zmarłego księdza. 3 czerwca o godzinie 18., nastąpi importa.