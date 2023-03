Nie żyje wolontariusz WOŚP. Maciej miał tylko 36 lat. "Zawsze uśmiechnięty i radosny"

Policjanci zatrzymali męża kościelnej. To on jest odpowiedzialny za wybuch w kamienicy w Katowicach?

Nie żyje 36-letni Maciej z Jaworzna. Mężczyzna był założycielem lokalnej grupy eksploracyjnej, pasjonatem muzyki i wolontariuszem WOŚP. O śmierci Macieja poinformował wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie. - Żegnaj drogi Maćku, do zobaczenia kiedyś wspaniały kompanie. Dziś zmarł wyjątkowy i bliski kolega. Znaliśmy się od lat. Wspólne tematy to miłość do Kultu, Tatr, podróży i eksploracji tajemniczych i zapomnianych. Sam ciężko chorował, ale dzielił się dobrocią i pomocą z innymi. Uczestniczył w akcji sprzątania Tatr. To wreszcie wspólne kwestowanie do puszki WOŚP - napisał pogrążony w żałobie samorządowiec. Maciej z Jaworzna chorował na miejscowe zapalenie skóry i tkanki podskórnej, cukrzycę i bezdech senny. W internecie trwały zbiórki pieniędzy na lekarstwa. Jeszcze cztery dni temu zmarły mężczyzna apelował w internecie: "Bardzo proszę o pomoc w wykupie leków oraz opatrunków".

