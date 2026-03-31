Objazdy po zamknięciu estakady

Na początku czerwca 2025 roku doszło do nagłego zamknięcia jednej z ważnych estakad w regionie. Konstrukcja znajdująca się w ciągu drogi krajowej DK79 została całkowicie wyłączona z ruchu ze względu na zły stan techniczny.

Decyzję o natychmiastowym zamknięciu obiektu podjął prezydent miasta Szymon Michałek po zapoznaniu się z wynikami ekspertyzy technicznej. Dokument przygotowany na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów nie pozostawiał wątpliwości – konstrukcja mogła stanowić zagrożenie dla użytkowników drogi.

Od godziny 14:30 w poniedziałek 2 czerwca 2025 roku wprowadzono całkowity zakaz poruszania się zarówno po estakadzie, jak i pod nią. Infrastruktura po dziś dzień jest nieprzejezdna. Jednak ostatnio pojawiło się światełko w tunelu.

W połowie marca Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeznaczyła ponad 600 tysięcy złotych na przygotowanie szczegółowej ekspertyzy obiektu. Zadanie powierzono firmie GF-Mosty z Piekar Śląskich, która ma w ciągu 12 tygodni przeprowadzić kompleksową analizę konstrukcji. Specjaliści sprawdzą nie tylko aktualny stan techniczny estakady, ale również określą zakres koniecznych prac naprawczych oraz to, czy potrzebne będzie jej tymczasowe podparcie, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.

Kierowcy muszą jechać objazdem. Zyskali niebiańskie widoki

Zamknięcie przeprawy zmusiło kierowców do korzystania z objazdów. Jadący od strony Bytomia mogą ominąć zamknięty odcinek m.in. przez Chorzów II lub Chorzów Stary.

I to właśnie w tej drugiej dzielnicy wielu kierowców zauważa coś, co potrafi zaskoczyć nawet osoby przyzwyczajone do przemysłowego krajobrazu Śląska.

Podczas przejazdu ulicą Marii Skłodowskiej-Curie nad zabudowaniami nagle pojawiają się ogromne, białe obłoki przypominające chmury. Widok jest na tyle spektakularny, że niektórzy żartobliwie nazywają to miejsce „fabryką chmur”.

Za niezwykłe widowisko odpowiada elektrociepłownia ResInvest Energy Chorzów. To właśnie z jej chłodni kominowych unosi się para wodna, która przy odpowiednich warunkach atmosferycznych tworzy charakterystyczne białe obłoki widoczne z dużej odległości.

Zakład produkuje zarówno energię elektryczną, jak i ciepło dla regionu. Energia trafia do krajowej sieci elektroenergetycznej, natomiast ciepło zasila system Katowickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, należącego do Tauron Ciepło.

Elektrownia z ponad 120-letnią historią

Historia tego miejsca sięga 1898 roku, kiedy powstała tu jedna z pierwszych elektrowni w regionie. W kolejnych dekadach zakład był wielokrotnie modernizowany i rozbudowywany. Obecnie elektrociepłownia wyposażona jest w dwa bloki energetyczne z kotłami fluidalnymi oraz turbinami parowymi. Instalacja pracuje głównie w oparciu o węgiel kamienny.

Moc osiągalna zakładu wynosi około 204 MW energii elektrycznej oraz 500 MW mocy cieplnej, co czyni go jednym z ważniejszych źródeł energii w regionie.

W ostatnich latach zakład przeszedł także zmiany właścicielskie. W lutym 2025 roku spółka inwestycyjna ResInvest Group przejęła elektrociepłownię od czeskiej grupy CEZ, która wcześniej ogłosiła sprzedaż swoich polskich aktywów węglowych.

Transakcja została sfinalizowana po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Fabryka chmur” przyciąga uwagę kierowców

Dziś elektrociepłownia jest nie tylko ważnym elementem energetycznej infrastruktury regionu, ale też miejscem, które przyciąga wzrok przejezdnych.

Zwłaszcza teraz, gdy wielu kierowców z powodu zamkniętej estakady musi korzystać z objazdów, spektakularne obłoki nad instalacją stały się jednym z najbardziej charakterystycznych widoków w tej części Śląska.