Prawie rozjechał dzieci na pasach, bo wymusił pierwszeństwo. Nagranie przeraża [WIDEO]

i Autor: Policja Jaworzno

MAKABRYCZNE SCENY

Niemal rozjechał dzieci na pasach, bo nie ustąpił im pierwszeństwa. Wszystko nagrały kamery! [WIDEO]

Mandat w wysokości 1500 złotych i 15 punktów karnych - to skutek zachowania na drodze kierującego osobowym oplem. Mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa dzieciom znajdującym się na przejściu dla pieszych. Zostało to zarejestrowane przez kamerę samochodową innego kierowcy. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do policjantów, którzy wyciągnęli konsekwencje wobec kierującego.