Nowe przepisy dotyczące ciężarówek w Polsce od 1 lipca. Policja ze Śląska nie ma litości. "Wzmożone kontrole"

Nowe przepisy dla kierowców ciężarówek

Od 1 lipca w Polsce zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne, które zakazują wyprzedzania przez kierujących samochodami ciężarowymi oraz zespołami pojazdów, których długość przekracza 7 metrów. Zmiany dotyczą dróg ekspresowych i autostrad. W województwie śląskim mamy 110 km tych pierwszych i 250 km tych drugich. Policjanci postanowili sprawdzić, czy nowe przepisy dotyczące ciężarówek i zespołów pojazdów są respektowane. Wyniki kontroli mówią same za siebie.

Dziesiątki wykroczeń

Policjanci ze Śląska prowadzili działania, które miały zapobiec tzw. wyścigom słoni. Wzmożone kontrole zostały przeprowadzone na śląskich odcinkach autostrady A1 i A4 oraz drogach ekspresowych S1 i S52. Mundurowi skupili się nie tylko na wyprzedzaniu przez ciężarówki, ale przyglądali się także kierowcom, którzy nie stosowali się do obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu. Mundurowi wykorzystali nieoznakowane pojazdy, drony i mierniki laserowe.

- W wyniku wczorajszych działań policjanci ujawnili łącznie 72 wykroczenia. 46 z nich związanych było z zakazem wyprzedzania przez samochody ciężarowe, a 21 dotyczyło niestosowania właściwego odstępu od poprzedzającego pojazdu na autostradach i drogach ekspresowych. Mundurowi skontrolowali również pięciu kierowców, którzy na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku - zaniechali obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni - podaje Policja Śląska.

Policja apeluje o respektowanie nowych przepisów

Mundurowi liczą, że kierujący będą potrafili się dostosować do nowych przepisów. - Pamiętajmy, że każde zdarzenie drogowe, zwłaszcza gdy dojdzie do niego na autostradzie lub drodze ekspresowej, gdzie dozwolona prędkość jest większa, niesie za sobą ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Usuwanie skutków takich zdarzeń wiąże się również z zatorami drogowymi, których rozładownie może trwać nawet kilka godzin. Tylko stosowanie się do obowiązujących przepisów oraz zdrowy rozsądek za kierownicą może sprawić, że bezpiecznie dotrzemy do celu - zaznaczają mundurowi. Poniżej nagranie z policyjnej akcji.