Nowoczesne urządzenie już w oczach pacjentów. To przełom w leczeniu jaskry

Przełom w leczeniu jaskry. Lekarze z Katowic, jak pierwsi w Polsce wykorzystali je w leczeniu

Wszczepiany implant to pierwsze w dziedzinie okulistyki mechaniczne urządzenie, które umożliwia pooperacyjną regulację ciśnienia wewnątrzgałkowego. To, co wyróżnia tę technologię, to możliwość nieinwazyjnego dostosowywania przepływu w urządzeniu podczas wizyt kontrolnych w poradni - wystarczy użycie magnesu. Do tej pory każdy z dotychczasowych implantów po wszczepieniu powodował stały przepływ płynów z oka na zewnątrz. Bez możliwości regulacji.

Z kolei nowy implant doszywa się do powierzchni gałki ocznej. Urządzenie jest niewielkich rozmiarów, a filtrującą część wszczepiana jest w bardzo malutki otworek robiony w gałce ocznej do jej wnętrza.

Czytaj także: Przełomowy zabieg otwiera nowe możliwości leczenia dla pacjentów z jaskrą

Urządzenie to autorski projekt doktoranta pracującego w Szwajcarii. W ramach projektu pracy doktorskiej wymyślił półinteligentne urządzenie, które będzie umożliwiało obniżanie ciśnienia w oku pacjentów w sposób regulowany. Obronił pracę. Później założył start-up, który doprowadził do opatentowania tej technologii i przeprowadzenia badań klinicznych.

W Katowicach zabieg przeprowadzono u czterech pacjentów. Zrobili to ordynator Oddziału Okulistyki Dorosłych w UCK, prof. Dorota Wyględowska-Promieńska i dr hab. n. med. prof. SUM, Adrian Smędowski, zastępca lekarza kierującego Oddziałem Okulistyki Dorosłych.