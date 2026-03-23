Zmarł ceniony wykładowca Uniwersytetu Śląskiego

Środowisko akademickie Uniwersytetu Śląskiego pogrążyło się w żałobie. 23 marca 2026 roku Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UŚ poinformował o śmierci dr. Zbigniewa Kantyki – wieloletniego pracownika naukowego i dydaktycznego, który przez lata współtworzył kierunki związane z naukami o polityce i mediami.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego pracownika naszego Instytutu – doktora Zbigniewa Kantyki, wybitnego nauczyciela akademickiego i doskonałego naukowca – przekazali przedstawiciele instytutu, składając jednocześnie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

Dr Zbigniew Kantyka był związany z Uniwersytetem Śląskim przez znaczną część swojej kariery zawodowej. Stopień doktora uzyskał w 1991 roku, a jego zainteresowania badawcze koncentrowały się m.in. wokół teorii i metodologii polityki, filozofii polityki oraz historii politycznej.Był autorem i współautorem publikacji naukowych, a także aktywnie uczestniczył w życiu naukowym uczelni.

W latach 1992–2001 współtworzył „Gazetę Uniwersytecką UŚ”, gdzie pełnił m.in. funkcję związaną z przygotowaniem składu i łamaniem pisma. Był jednym z osób zaangażowanych w rozwój uczelnianego medium w pierwszych latach jego funkcjonowania

Nie tylko naukowiec, ale i oddany wykładowca

Znany był nie tylko jako naukowiec, ale przede wszystkim jako oddany dydaktyk. Studenci zapamiętali go jako wykładowcę wymagającego, ale jednocześnie otwartego na dyskusję i zaangażowanego w przekazywanie wiedzy. W trakcie swojej kariery wypromował wielu absolwentów i uczestniczył w rozwoju środowiska akademickiego.

Jego śmierć to kolejna bolesna strata dla Uniwersytetu Śląskiego. W ostatnim czasie uczelnia żegnała także innych zasłużonych pracowników i wykładowców, co podkreśla, jak istotne zmiany zachodzą dziś w środowisku akademickim regionu. W tym roku placówka pożegnała m.in. dr hab. Mariusza Frasa oraz prof. zw. dr. hab. Tadeusza Kłaka.