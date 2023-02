Optyk z Sosnowca bestialsko zamordował Sebastianka. Brat zabójcy przerwał milczenie

Dwa miesiące temu zaginął 19-letni Norbert Bakota z Raciborza. Rodzina wciąż go szuka

Tomasz M., zabójca 11-letniego Sebastianka z Katowic został skazany na dożywocie. Bestia z Sosnowca ze szczególnym okrucieństwem pozbawił życia niewinnego chłopca. Po wyroku głos w sprawie zabrał brat optyka z Sosnowca. - Ten wyrok nie jest satysfakcjonujący, on jest po prostu sprawiedliwy. Z moim bratem nie mam kontaktu od 15 lat i jestem z tego zadowolony. Jestem szanowanym człowiekiem w Sosnowcu i przez to, co zrobił Tomasz, poniekąd cała nasza rodzina jest na celowniku. Ludzie różne rzeczy potrafią powiedzieć, spotkało nas wiele nieprzyjemnych sytuacji, bo ludzie są tylko ludźmi, ale na szczęście nikt mi w twarz nie napluł. Już dawno odciąłem się od niego, tak jak cała rodzina - powiedział w rozmowie z "Faktem" Daniel M. Dodał, że stara się wykreślić brata z pamięci. Tomasz M. popełnił tak wiele okrucieństw, że nawet rodzina uznaje surową karę za właściwą.

Zabójstwo Sebastianka z Katowic. Optyk z Sosnowca dostał dożywocie

Zbrodnia miała miejsce w maju 2021 roku. Tomasz M. porwał 11-letniego Sebastianka z placu zabaw w Dąbrówce Małej, dzielnicy Katowic. Przetrzymywał dziecko w kilku miejscach. W końcu udusił 11-latka, a ciało porzucił na terenie budowy, gdzie chciał je zalać betonem. Policja dzięki monitoringowi szybko dopadła Tomasza M., 41-letniego optyka z Sosnowca. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu. Brał udział w eksperymencie procesowym. W przeszłości był karany za wykorzystywanie seksualne nieletniego. Znęcał się nad żoną.

Prokuratura postawiła Tomaszowi M. ogółem siedem zarzutów. Ale tylko dwa dotyczyły Sebastiana. Jeden z nich dotyczy zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, zaś treści drugiego nie ujawniono. Tomasz M. odpowiadał również m.in. za wykorzystanie seksualne dwóch innych nieletnich. Biegli orzekli, że w momencie zabójstwa 11-latka z Katowic był poczytalny.

W środę, 15 lutego Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał optyka na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dopiero po 30 latach może ubiegać się o zwolnienie. Odebrano mu prawa publiczne na 20 lat. Objął go także zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania jakiejkolwiek działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi. Mężczyzny nie było w sali rozpraw. Wyrok jest nieprawomocny.

