Osóbówka zderzyła się z pociągiem. W samochodzie była kobieta i jej roczne dziecko

Samochód zderzył się z pociągiem na przejeździe kolejowym

Do zdarzenia doszło w piątek, 9 sierpnia. Po godzinie 15.00 do służb wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Sieraków Śląski. Po przyjeździe policji na miejsce okazało się, że samochód osobowy z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w pociąg towarowy. Do zdarzenia doszło na ul. Długiej na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

- Samochodem osobowym podróżowały dwie osoby - 29-letnia kobieta i jej roczne dziecko. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - informuje asp.szt. Monika Wacławek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Stan kobiety jest poważny. Poszkodowana została przetransportowana przez śmigłowiec LPR do szpitala. Roczne dziecko nie doznało poważnych obrażeń. Służby pracujące na miejscu ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Utrudnienia w miejscu zdarzenia mogą potrwać kilka godzin. Policja apeluje o wybieranie alternatywnych tras. Ruch pociągów na linii Lubliniec – Olesno został zablokowany.