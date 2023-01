Małżeństwo z Sosnowca zaatakowało policjantów. W ruch poszedł nóż!

Sosnowiec. Para zaatakowała policjantów! 35-latek wyciągnął nóż

Zdarzenie miało miejsce w Nowy Rok. 1 stycznia około godz. 7.00 rano policjanci z Sosnowca zostali wezwani do jednego z mieszkań. - Lokatorka nie mogła się dostać do mieszkania. Doszło do rodzinnej sprzeczki. Wezwała policję - opisuje asp. Tomasz Mogielski z KMP w Sosnowcu. Kiedy mundurowym udało się wejść do środka, w mieszkaniu znajdowali się 34-letnia kobieta i jej 35-letni. Gdy zobaczyli policjantów, rzucili się na nich z pięściami! W pewnym momencie 35-latek wyciągnął nóż! Chciał dźgnąć stróża prawa w szyję. - Próba ta została udaremniona. Na szczęście nikomu nic się nie stało - dodaje Mogielski.

Agresywna para została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. Wobec mężczyzny sąd zastosował już środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Kobieta została natomiast objęta dozorem policyjny. Sąd zadecyduje, jakie będą dalsze losy krewskiej pary z Sosnowca.

