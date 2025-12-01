Uszkodzona szyba w Pendolino w Zabrzu. Policja bada sprawę

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 16. Jak relacjonuje aspirant Sebastian Bijok, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w rozmowie z TVN24, uszkodzenie szyby zauważył wysiadający pasażer. Służby natychmiast podjęły działania, a pociąg został wycofany do Gliwic, gdzie przeprowadzono szczegółowe oględziny.

Obecnie policja koncentruje się na ustaleniu przyczyn uszkodzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że mogło do niego dojść podczas przejazdu przez Zabrze. – Zauważył to pasażer wysiadający na tej stacji – powiedział asp. Sebastian Bijok, cytowany przez TVN24.

Służby starają się ustalić, w jaki sposób doszło do uszkodzenia. – Przedmiot, którym to zrobiono, nie wniknął do pociągu. Nie doszło także do przebicia szyby – dodaje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Komunikat PKP Intercity po incydencie w Zabrzu

W związku z incydentem głos zabrali również przedstawiciele PKP Intercity. W opublikowanym komunikacie poinformowali o odwołaniu pociągu na odcinku Gliwice – Katowice.

„W dniu 01.12.2025 r. z powodu minimalizacji opóźnienia pociąg EIP nr 4502/3 relacji Gliwice – Gdynia Główna został odwołany na odcinku Gliwice – Katowice. Na odwołanym odcinku podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie biletów spółki "PKP Intercity" S.A. w pociągu KŚ nr 40626 relacji Gliwice – Częstochowa” – czytamy w komunikacie PKP Intercity. Pasażerowie, którzy mieli podróżować odwołanym odcinkiem, mogli skorzystać z pociągu Kolei Śląskich. Incydent spowodował utrudnienia w ruchu kolejowym. Policja kontynuuje dochodzenie, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia i jej przyczynę.