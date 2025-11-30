Znaleziono ciało 20-letniej kobiety. Okoliczności śmierci mrożą krew w żyłach

Wczoraj wieczorem, około godziny 21.20, przy ulicy Kutrzeby w Częstochowie odnaleziono ciało 20-letniej kobiety.

Przyczyny i okoliczności śmierci wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora, który zarządził wykonanie sekcji zwłok.

Według nieoficjalnych informacji, ciało kobiety wisiało na ogrodzeniu, a jedną z branych pod uwagę hipotez jest nieszczęśliwy wypadek.

Tajemnicza śmierć 20-latki w Częstochowie. Ciało kobiety na ogrodzeniu posesji

Wieczorem w sobotę, 29 listopada przy ulicy Kutrzeby w Częstochowie odnaleziono ciało 20-letniej kobiety. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i zbierali materiał dowodowy, który może pomóc w wyjaśnieniu tej zagadkowej sprawy.

Portal miejska.pl podaje, że ciało dziewczyny wisiało na ogrodzeniu jednej z prywatnych posesji. Pojawiły się hipotezy, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Jedna z wersji zakłada, że 20-latka mogła się poślizgnąć i niefortunnie zawisnąć na metalowych elementach płotu. Śledczy na tym etapie nie wykluczają jednak żadnej z możliwości i biorą pod uwagę różne scenariusze.

Co było przyczyną zgonu 20-latki? Prokurator zarządził sekcję zwłok

Kluczowe dla dalszego śledztwa będą wyniki zarządzonej przez prokuratora sekcji zwłok. To właśnie badanie patomorfologiczne ma dać odpowiedź na najważniejsze pytanie – co było bezpośrednią przyczyną śmierci młodej kobiety. Sekcja pomoże również ustalić, czy do jej zgonu przyczyniły się osoby trzecie, czy też faktycznie był to tragiczny w skutkach nieszczęśliwy wypadek. Dopiero po uzyskaniu opinii biegłych śledczy będą mogli rzucić nowe światło na tę sprawę i podjąć dalsze decyzje procesowe.