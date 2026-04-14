Decyzja po ponad dekadzie pracy w samorządzie

Informację o rezygnacji Kazimierz Karolczak przekazał we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, po dwunastu latach pracy w strukturach samorządowych uznał, że nadszedł moment na zmianę.

Przez cztery lata działał w samorządzie województwa śląskiego, a przez kolejne ponad osiem lat stał na czele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W swoim wpisie podkreślił, że czas ten był okresem intensywnego rozwoju współpracy pomiędzy samorządami regionu.

W tym czasie udowodniliśmy, że jak się chce, to można. Zbudowaliśmy od podstaw „pierwszą metropolię” w Polsce. Dziś Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to jeden z najnowocześniejszych systemów transportu publicznego w tej części Europy. Integracja samorządów i współpraca w wielu obszarach, czego owocem jest chociażby Metrorower, Kampus GZM, grupy zakupowe, Kierunek GZM, zakupy nowoczesnego taboru i wiele innych inicjatyw – stały się naszą codziennością - napisał w mediach społecznościowych.

Jak przypomniał, w tym czasie powstała pierwsza w Polsce metropolia skupiająca kilkadziesiąt miast i gmin. Według Karolczaka wspólne działania pozwoliły stworzyć nowoczesny system transportu publicznego oraz wiele projektów integrujących region.

„Zbudowaliśmy pierwszą metropolię w Polsce”

W swoim podsumowaniu dotychczasowej działalności przewodniczący wskazał, że jednym z największych osiągnięć było stworzenie modelu współpracy między samorządami, który dziś funkcjonuje na wielu płaszczyznach.

Wśród przykładów wymienił m.in. rozwój komunikacji publicznej, uruchomienie systemu Metroroweru, tworzenie wspólnych projektów edukacyjnych takich jak Kampus GZM czy organizowanie wspólnych zakupów dla samorządów.

Jak zaznaczył, współpraca kilkudziesięciu miast i gmin w ramach jednego organizmu samorządowego była ambitnym projektem, który z czasem przekształcił się w realnie funkcjonującą strukturę.

Karolczak podkreślił również, że w najbliższym czasie przed Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią mogą otworzyć się nowe możliwości rozwoju. Ma to związek z planowaną nowelizacją ustawy dotyczącej funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie śląskim.

Zmiany w przepisach mają usunąć część barier prawnych i rozszerzyć zakres zadań, które może realizować Metropolia. Obecnie ustawa ogranicza jej kompetencje jedynie do tych obszarów, które zostały w niej wyraźnie wymienione.

Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, GZM będzie mogła podejmować się kolejnych projektów wykraczających poza dotychczasowe kompetencje. Karolczak zaznaczył, że wdrażaniem tych zmian powinien zająć się już nowy zespół.

Możliwe nowe stanowisko

Według informacji medialnych Kazimierz Karolczak może wkrótce objąć nowe stanowisko w jednej z największych spółek finansowych w kraju. Regionalne media informowały, że jesienią ubiegłego roku został członkiem rady nadzorczej PZU, a niedawno miał wziąć udział w konkursie na członka zarządu tej spółki.

Nieoficjalnie mówi się, że decyzja w tej sprawie może zapaść już w najbliższych dniach.

Zmiana całego zarządu Metropolii

Rezygnacja przewodniczącego ma bezpośrednie konsekwencje dla całego kierownictwa GZM. Zgodnie ze statutem Metropolii w takiej sytuacji zgromadzenie musi podjąć uchwałę dotyczącą przyjęcia rezygnacji całego zarządu.

W jego skład wchodzą obecnie: Igor Śmietański, Maciej Biskupski, Stanisław Korman oraz Jarosław Zięba. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta podczas najbliższego posiedzenia zgromadzenia GZM, które zaplanowano na 21 kwietnia.

Czym zajmuje się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała w 2017 roku i zrzesza obecnie 41 miast oraz gmin centralnej części województwa śląskiego. Jest pierwszym tego typu związkiem metropolitalnym w Polsce.

Do jej najważniejszych zadań należy m.in. organizowanie transportu publicznego w regionie, koordynacja planowania przestrzennego oraz wspieranie współpracy między samorządami.

Metropolia odpowiada również za wiele projektów infrastrukturalnych i rozwojowych, które mają poprawić funkcjonowanie całej aglomeracji.