Pijany jak bela Ukrainiec przewoził dwie nastolatki. Groza na Śląsku

- Zbyt szybka jazda doprowadziła do utraty panowania nad pojazdem, a następnie kolizji drogowej - wskazują policjanci z komendy w Pszczynie. Do niepokojącego zdarzenia doszło w niedzielę (10 września 2023 r.) około godziny 8:30. Jak ustalili mundurowi 22-letni obywatel Ukrainy jadąc ulicą Wyzwolenia w Krzyżowicach nie dostosował prędkości do warunków ruchu i wpadł w poślizg, a następnie wjechał na wysepkę, gdzie trafił na znak drogowy. - Badanie stanu trzeźwości wykazało w organizmie kierowcy volkswagena ponad 2 promile alkoholu. Na tym jednak nie koniec - czytamy w komunikacie śląskiej policji.

Śląskie: Kompletnie pijany wiózł dwie nastolatki

Nieodpowiedzialny kierowca w samochodzie przewoził troje pasażerów. Wśród nich był także nietrzeźwy 20-letni mężczyzna i dwie 14-letnie pasażerki. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.

- Policjanci zatrzymali 22-latkowi prawo jazdy, a jego samochód został odholowany. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a nieletnie bezpiecznie wróciły pod opiekę rodziców. Kierowca za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem - informują policjanci ze Śląska.

Funkcjonariusze apelują, aby pod żadnym pozorem nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Wskazują, że świadkowie powinni reagować, gdy zobaczą "śmiałków", wsiadających do auta po spożyciu napojów wyskokowych.