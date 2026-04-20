Groźna kolizja w Bytomiu. Sprawca był poszukiwany

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w minioną sobotę na ulicy Oświęcimskiej w Bytomiu. Policjanci z miejscowej drogówki zostali wezwani na miejsce kolizji drogowej, do której – według zgłoszenia – doszło z udziałem dwóch samochodów osobowych. Po przybyciu mundurowi ustalili szczegóły zdarzenia.

Z ich ustaleń wynika, że 54-letni kierowca Peugeota podczas wykonywania manewru zawracania nie zachował należytej ostrożności i najechał na zaparkowaną Mazdę. W pojeździe znajdowała się jego właścicielka, jednak na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń.

Już podczas pierwszych czynności policjanci wyczuli od sprawcy kolizji wyraźną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia – mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu.

54-latek z Bytomia był poszukiwany

To jednak nie był koniec problemów 54-latka. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że od 2022 roku obowiązuje go dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Oznacza to, że mężczyzna nie tylko prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, ale również złamał prawomocny wyrok sądu.

Dodatkowo wyszło na jaw, że 54-latek jest osobą poszukiwaną. Sąd w Chorzowie wydał wobec niego nakaz doprowadzenia, co oznaczało, że i tak powinien już wcześniej trafić w ręce funkcjonariuszy.

Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przewieziony do aresztu. Jego samochód został zabezpieczony, a sprawą zajmą się teraz śledczy. W najbliższym czasie 54-latek stanie przed sądem, który zdecyduje o jego dalszym losie oraz ewentualnej karze.

Policja przypomina, że dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzekany jest w najpoważniejszych przypadkach, takich jak wielokrotne prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, spowodowanie śmiertelnego wypadku czy ucieczka z miejsca zdarzenia. Złamanie takiego zakazu stanowi poważne przestępstwo i – zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały dodatkowo zaostrzone – może skutkować karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.