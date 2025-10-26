Hit na boisku i na trybunach! Mamy efektowne zdjęcia kibiców z meczu Górnik - Jagiellonia

Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok znakomicie weszły w sezon 2025/26 PKO BP Ekstraklasy. Wicelider spotykał się przy Roosevelta z liderem ligi. Spodziewaliśmy się znakomitej atmosfery i świetnego poziomu sportowego.

Trybuny stadionu w Zabrzu wypełniły się kibicami, którzy głośno dopingowali oba zespoły. Zapraszamy na fotorelację z piłkarskiego szlagieru!

Na se.pl znajdziecie też krótką relację z wyżej wspominanego spotkania.

PKO BP Ekstraklasa: Górnik - Jagiellonia, czyli szlagier 13. kolejki

Kiedy Górnik Zabrze wygrywał z Legią Warszawa, dał jasno do zrozumienia, że trzeba się z nim liczyć w kontekście walki o europejskie puchary. Kolejnym testem była konfrontacja z fenomenalną Jagiellonią Białystok. "Jaga" dobrze wypadła w pucharowym starciu w Strasbourgu. Przywiozła z Francji jeden punkt i Adrian Siemieniec wierzył, że po meczu w Zabrzu ponownie będzie miał powody do radości. Postronni kibice czekali przede wszystkim na znakomity mecz. Boiskowa jakość, gorąca atmosfera na trybunach - do takich obrazków zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Michal Gašparík liczył, że jego podopieczni przerwą fenomenalną serię rywala - 18 meczów bez porażki.

Galeria ze zdjęciami: Kibice i zawodnicy podczas meczu Górnik - Jagiellonia. Dalszy ciąg materiału i relacja znajdują się poniżej

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2:1 (1:1) (Hellebrand 15', Pozo sam. 87' - Imaz 10')

Górnik Zabrze: Łubik - Szcześniak, Janicki, Josema, Janza - Ambros, Hellebrand, Kubicki - Sow, Liseth, Khlan

Jagiellonia Białystok: Piekutowski - Wdowik, Stojinović, Pelmard, Wojtuszek -Flach, Romanczuk, Jóźwiak, Imaz, Pozo - Pululu

Górnik szybko dał do zrozumienia, że nie zamierza się bać "Jagi". Strzały Sowa i Chłania nie zmusiły jednak do interwencji Miłosza Piekutowskiego. Chwilę później na prowadzenie wyszli goście. Jesus Imaz na raty pokonał Łubika. Na odpowiedź zabrzan nie musieliśmy długo czekać. Rzut rożny Jarosława Kubickiego na bramkę zamienił Patrik Hellebrand. W kolejnych minutach pierwszej połowy wicelider miał delikatną przewagę, ale nie zdołał skutecznie zaatakować bramki Piekutowskiego. Na przerwę oba zespoły schodziły przy wyniku 1:1.

Na 2. połowę Górnik wyszedł z mocnym postanowieniem objęcia prowadzenia. W 55. minucie kunsztem bramkarskim popisał się Piekutowski, który zatrzymał Jarosława Kubickiego. Dobijał Maksym Chłań, ale nie trafił w bramkę. Podopieczni trenera Gasparika mieli optyczną przewagę, ale w 64. minucie odpowiedział Pietuszewski. Jego strzał poszybował wysoko nad bramką. W 70. minucie Dimítris Rállis popędził na bramkę Łubika, ale przed polem karnym doszło do kontaktu z Josemą. Wydawało się, że arbiter Bartosz Frankowski podyktuje rzut wolny i pokaże czerwoną kartkę obrońcy Górnika, ale przyznał... rzut wolny dla gospodarzy za faul Drachala na Łubiku.

W samej końcówce wspierani głośnym dopingiem gospodarze wyszli na prowadzenie. Erik Janża ostro wstrzelił piłkę w pole karne, a niefortunnie interweniował Alejandro Pozo. Hiszpan wpakował futbolówkę do własnej bramki. Na boisku pojawił się mistrz świata z 2014 roku Lukas Podolski. W doliczonym czasie gry próbował strzału z rzutu wolnego, ale wyraźnie przestrzelił. Mimo to, Górnik wygrał i zakończył imponującą serię Jagielloni i został liderem PKO BP Ekstraklasy. Drużyna z Górnego Śląska grała bardzo dobrze, ale po meczu pozostał niesmak. Wszystko przez kontrowersyjną decyzję sędziego z Torunia, o której będzie się jeszcze długo mówiło.