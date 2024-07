Pociski moździerzowe znalezione w lesie! "Na miejscu policja, teren ogrodzono"

Najpierw u niego zamieszkała, a później zrobiła TO. Mężczyzna był bez szans

Takie doniesienia po incydentach z rakietą w Przewodowie lub rakietą w lesie pod Bydgoszczą mogą wywołać niepokój - w lesie pod Mysłowicami znaleziono dziewięć pocisków! Wiadomo, że to pięć pocisków moździerzowych i cztery artyleryjskie. "Na miejsce skierowany został patrol wraz z policjantem z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego" - informuje Policja. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że ten arsenał pochodzi jeszcze z czasów II wojny światowej. Potwierdzili to wysłani na miejsce specjaliści.

Co zrobić, jeśli znajdziemy niewybuchy? Nie dotykamy, pilnujemy, wzywamy Policję

Teren, na którym znaleziono niewybuchy, został ogrodzony. To odludne miejsce, więc nie zarządzono ewakuacji. Jeszcze dziś, 2 lipca pociski z czasów II wojny światowej mają zabrać saperzy z jednostki wojskowej w Gliwicach. Jak przypominają policjanci, w razie znalezienia niewybuchu w żadnym razie nie można go samemu ruszać. Powinniśmy zabezpieczyć teren i pilnować, by nikt tam nie wchodził, a potem wezwać policję.

