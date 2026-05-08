Katowice – pogoda na weekend 8-10 maja 2026

Nadchodzący weekend w Katowicach przyniesie mieszkańcom stopniową, ale bardzo odczuwalną zmianę aury. Pogoda ewoluuje od pochmurnego i deszczowego piątku, przez stabilniejszą, choć wciąż chłodną sobotę, aż po słoneczny i ciepły finał w niedzielę. Największa różnica w temperaturach i zachmurzeniu będzie widoczna między początkiem a końcem weekendu, kiedy to aura zmieni się diametralnie.

Pochmurny początek weekendu

Weekend w stolicy województwa śląskiego rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia, które utrzyma się przez większą część dnia. Piątek, 8 maja, przyniesie nie tylko szare niebo, ale również niewielkie opady deszczu, które mogą być odczuwalne zwłaszcza w ciągu dnia. Temperatura maksymalna sięgnie około 16 stopni Celsjusza, co w połączeniu z umiarkowanym wiatrem o prędkości około 3 m/s nie stworzy komfortowych warunków do spędzania czasu na zewnątrz. Noc z piątku na sobotę będzie dość chłodna, z temperaturą spadającą do około 10 stopni.

Sobota z poprawą, ale wciąż pod chmurami

Drugi dzień weekendu, sobota 9 maja, będzie dniem przejściowym w katowickiej pogodzie. Najważniejszą informacją jest brak prognozowanych opadów, co z pewnością ucieszy planujących aktywności na świeżym powietrzu. Niestety, słońca wciąż będzie jak na lekarstwo, ponieważ na niebie utrzyma się duże zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia nieznacznie wzrośnie, osiągając maksymalnie 17 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie, a jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s.

Słoneczna i ciepła niedziela

Prawdziwy przełom w pogodzie nastąpi w niedzielę, 10 maja. Ten dzień zapowiada się na najpiękniejszy w całym weekendzie. Chmury całkowicie ustąpią miejsca słońcu, a niebo nad Katowicami będzie bezchmurne. To pozwoli temperaturze dynamicznie wzrosnąć – w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci mogą pokazać nawet 22 stopnie Celsjusza. Będzie to zdecydowanie najcieplejszy dzień weekendu. Warto jednak zauważyć, że poranek i noc będą chłodniejsze niż w poprzednich dniach, z temperaturą spadającą do około 9 stopni. Wiatr pozostanie bardzo słaby.

Jak spędzić weekend w Katowicach?

Zmienna aura sugeruje, aby plany na weekend dostosować do dynamicznie zmieniającej się pogody. Piątkowe popołudnie, z uwagi na chmury i niewielki deszcz, bardziej sprzyja spędzaniu czasu w pomieszczeniach. Z kolei sobota, która będzie już sucha, stwarza znacznie lepsze warunki do spacerów czy wyjścia na miasto, choć warto mieć przy sobie cieplejsze ubranie. Pełnię możliwości da jednak niedziela. Bezchmurne niebo i niemal letnia temperatura to idealna okazja do długich spacerów, rekreacji w miejskich parkach czy po prostu relaksu na świeżym powietrzu, by w pełni wykorzystać nadejście wiosennej aury.

Dane pogodowe: OpenWeather