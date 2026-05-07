Zakończyły się poszukiwania 23-letniego Nikodema Cz. znanego w internecie jako Lil Narcyz. Mężczyzna wyjechał do Chorwacji w celach zarobkowych i od 8 kwietnia 2026 roku nie nawiązał już kontaktu z bliskimi.

Po tygodniach niepewności rodzina potwierdziła najgorszy scenariusz — 23-latek nie żyje. Trwa zbiórka na sprowadzenie jego ciała do Polski lub organizację pochówku w Chorwacji.

Rodzina apeluje o pomoc. Trwa zbiórka na ostatnie pożegnanie

Bliscy Nikodema uruchomili publiczną zbiórkę, w której proszą o wsparcie finansowe w organizacji pogrzebu oraz formalności związanych z transportem ciała. Jak podkreślają, sytuacja finansowa nie pozwala im samodzielnie pokryć kosztów.

Do 7 maja przed południem zebrano ponad 14 tys. zł z zakładanych 50 tys. zł.

„Pomoc w godnym pożegnaniu najbliższej mi osoby. Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w najtrudniejszym momencie mojego życia. Mój kuzyn zmarł nagle w Zagrzebiu. Jego odejście jest dla naszej rodziny ogromnym ciosem i czymś, czego nadal nie potrafimy zaakceptować. Nie był dla mnie tylko kuzynem. Wychowywaliśmy się razem u babci i dziadka, dorastaliśmy jak rodzeństwo, dzieliliśmy pokój i całe dzieciństwo. Był dla mnie kimś absolutnie najbliższym — był dla mnie jak brat i jedną z najważniejszych osób w moim życiu - czytamy w treści zbiórki.

Kim był Nikodem Cz. „Lil Narcyz”?

Nikodem Cz. był aktywnym twórcą internetowym, działającym na YouTubie pod pseudonimem Lil Narcyz. Jego kanał zgromadził blisko pół miliona subskrybentów, a publikowane materiały osiągały nawet kilkumilionowe wyświetlenia.

W swoich opisach przedstawiał się jako osoba związana z nauką i edukacją, deklarując zainteresowanie fizyką kwantową, biochemią i biotechnologią. Twierdził również, że współpracuje z profesjonalistami i publikuje treści o charakterze edukacyjnym.

Kanał nie powstał w celach humorystycznych, wszystkie filmy są tworzone w poważnych celach, w dużej większości w celach edukacyjnych. Z moimi widzami dzielę się nowościami ze świata fizyki kwantowej, biochemii i biotechnologii - czytamy w opisie kanały na YouTube.

Policja o okolicznościach śmierci: „Nie mamy żadnych szczegółowych informacji”

Jak wynika z rozmowy z rzeczniczką gliwickiej policji, służby na tym etapie dysponują jedynie potwierdzeniem odnalezienia ciała 23-latka. Funkcjonariusze podkreślają, że nie znają szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.

– Mamy tylko informację, że odnaleziono ciało. Nie znamy żadnych okoliczności, więc nie możemy się w tej kwestii wypowiadać – przekazała w rozmowie z "Super Expressem" nadkom. Marzena Szwed, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Policja potwierdziła również, że ciało znaleziono w Zagrzebiu, gdzie przebywał wcześniej Nikodem, a dalsze czynności prowadzić będą chorwackie służby.

– Tam będą prowadzone czynności na miejscu przez chorwacką prokuraturę. My czekamy na ustalenia – dodała rzecznik prasowa.

Służby zaznaczają, że na tym etapie nie wykluczają żadnych scenariuszy i nie formułują żadnych wniosków dotyczących przyczyny śmierci.

Nasza redakcja podjęła próbę kontaktu z policją w Zagrzebiu, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi odnośnie okoliczności śmierci młodego Gliwiczanina.

Nie żyje młody YouTuber z Gliwic: