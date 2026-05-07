Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało odnaleziono za granicą

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-05-07 10:49

Finał dramatycznych poszukiwań 23-letniego Nikodema wstrząsnął bliskimi i internautami. Młody mieszkaniec Śląska wyjechał do Chorwacji za pracą i nagle przepadł bez śladu. Po tygodniach niepewności nadeszła najgorsza wiadomość — 23-latek nie żyje. Rodzina apeluje teraz o pomoc w sprowadzeniu jego ciała do Polski lub organizacji pochówku za granicą.

Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą
Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą
Galeria zdjęć 10

Zakończyły się poszukiwania 23-letniego Nikodema Cz. znanego w internecie jako Lil Narcyz. Mężczyzna wyjechał do Chorwacji w celach zarobkowych i od 8 kwietnia 2026 roku nie nawiązał już kontaktu z bliskimi.

Po tygodniach niepewności rodzina potwierdziła najgorszy scenariusz — 23-latek nie żyje. Trwa zbiórka na sprowadzenie jego ciała do Polski lub organizację pochówku w Chorwacji.

Rodzina apeluje o pomoc. Trwa zbiórka na ostatnie pożegnanie

Bliscy Nikodema uruchomili publiczną zbiórkę, w której proszą o wsparcie finansowe w organizacji pogrzebu oraz formalności związanych z transportem ciała. Jak podkreślają, sytuacja finansowa nie pozwala im samodzielnie pokryć kosztów.

Do 7 maja przed południem zebrano ponad 14 tys. zł z zakładanych 50 tys. zł.

„Pomoc w godnym pożegnaniu najbliższej mi osoby. Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w najtrudniejszym momencie mojego życia. Mój kuzyn zmarł nagle w Zagrzebiu. Jego odejście jest dla naszej rodziny ogromnym ciosem i czymś, czego nadal nie potrafimy zaakceptować. Nie był dla mnie tylko kuzynem. Wychowywaliśmy się razem u babci i dziadka, dorastaliśmy jak rodzeństwo, dzieliliśmy pokój i całe dzieciństwo. Był dla mnie kimś absolutnie najbliższym — był dla mnie jak brat i jedną z najważniejszych osób w moim życiu - czytamy w treści zbiórki.

Polecany artykuł:

Obciął się na łyso u Łatwoganga. Teraz znany YouTuber wystąpi w Azja Express

Kim był Nikodem Cz. „Lil Narcyz”?

Nikodem Cz. był aktywnym twórcą internetowym, działającym na YouTubie pod pseudonimem Lil Narcyz. Jego kanał zgromadził blisko pół miliona subskrybentów, a publikowane materiały osiągały nawet kilkumilionowe wyświetlenia.

W swoich opisach przedstawiał się jako osoba związana z nauką i edukacją, deklarując zainteresowanie fizyką kwantową, biochemią i biotechnologią. Twierdził również, że współpracuje z profesjonalistami i publikuje treści o charakterze edukacyjnym.

Kanał nie powstał w celach humorystycznych, wszystkie filmy są tworzone w poważnych celach, w dużej większości w celach edukacyjnych. Z moimi widzami dzielę się nowościami ze świata fizyki kwantowej, biochemii i biotechnologii - czytamy w opisie kanały na YouTube.

Polecany artykuł:

Potężny pożar fabryki drutu w Gliwicach. Strażacy dogaszają pogorzelisko

Policja o okolicznościach śmierci: „Nie mamy żadnych szczegółowych informacji”

Jak wynika z rozmowy z rzeczniczką gliwickiej policji, służby na tym etapie dysponują jedynie potwierdzeniem odnalezienia ciała 23-latka. Funkcjonariusze podkreślają, że nie znają szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.

– Mamy tylko informację, że odnaleziono ciało. Nie znamy żadnych okoliczności, więc nie możemy się w tej kwestii wypowiadać – przekazała w rozmowie z "Super Expressem" nadkom. Marzena Szwed, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Policja potwierdziła również, że ciało znaleziono w Zagrzebiu, gdzie przebywał wcześniej Nikodem, a dalsze czynności prowadzić będą chorwackie służby.

– Tam będą prowadzone czynności na miejscu przez chorwacką prokuraturę. My czekamy na ustalenia – dodała rzecznik prasowa.

Służby zaznaczają, że na tym etapie nie wykluczają żadnych scenariuszy i nie formułują żadnych wniosków dotyczących przyczyny śmierci.

Nasza redakcja podjęła próbę kontaktu z policją w Zagrzebiu, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi odnośnie okoliczności śmierci młodego Gliwiczanina.

Nie żyje młody YouTuber z Gliwic:

Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERĆ
YOUTUBER