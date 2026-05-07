Zdemolowane pomniki na cmentarzu. Sprawa trafiła na policję

Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju doszło do skandalicznego zdarzenia. Chuligani zniszczyli miejsca pochówku i rozbili fotografie osób zmarłych.

Sytuacja wyszła na jaw 9 kwietnia 2026 roku, kiedy zarządca terenu natrafił na uszkodzenia i poinformował służby. Policjanci i technicy kryminalistyki, którzy przybyli na miejsce, zajęli się zabezpieczeniem śladów oraz przygotowaniem dokumentacji.

Z dotychczasowych informacji wynika, że zdewastowano kilkanaście miejsc spoczynku.

– Dokładnie było 12 zniszczonych grobów, z czego jedna płyta nagrobna była całkowicie przewrócona – przekazał w rozmowie z redakcją "ESKI" administrator cmentarzy komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju.

Jedna płyta nagrobkowa została zrzucona z podstawy, a na wielu grobach potłuczono wizerunki zmarłych. Śledztwo jest prowadzone w kierunku znieważenia miejsca pochówku. Za ten czyn przewidziana jest kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Zarządca terenu przedstawił też szacunkowy koszt naprawy szkód.

– Można powiedzieć plus minus około 10 tysięcy złotych – usłyszeliśmy.

Kamery na drogach pod lupą policji. Trwają poszukiwania sprawców

Mundurowi starają się ustalić, kiedy dokładnie wandale zniszczyli groby. Zadanie jest jednak utrudnione, bo cmentarz nie posiada pełnego monitoringu. Funkcjonariusze przeglądają zapisy z kamer zamontowanych przy dojazdach do nekropolii.

– To bardzo duży teren, obejmujący wiele hektarów. Na chwilę obecną nie mamy nagrań, które wskazywałyby sprawców – przekazała asp. szt. Halina Semik, rzeczniczka jastrzębskiej policji.

Policjanci zaznaczają, że nie mają pewności, czy akt wandalizmu miał miejsce w ciągu dnia czy nocą. Zarządca odkrył zniszczenia dopiero w trakcie rutynowych obowiązków. Wtedy też wezwano funkcjonariuszy, którzy zajęli się sprawą na miejscu.

Kolejna taka sytuacja. Policja apeluje o pomoc

Zarządca przypomina, że to nie był pierwszy taki incydent. Podobne akty wandalizmu miały miejsce w listopadzie 2022 roku. Wtedy zniszczono 16 grobów, a porcelanowe portrety zmarłych zostały rozbite.

Służby proszą o pomoc osoby, które mogły zaobserwować coś nietypowego w okolicach cmentarza przy ulicy Okrzei. Policjanci mają nadzieję, że informacje od mieszkańców pozwolą namierzyć sprawców tego bulwersującego zachowania.