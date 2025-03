Pół miliona za wolność?! Sąd zdecydował ws. byłego wicemarszałka Bartłomieja S.

Były wicemarszałek woj.śląskiego wyjdzie za kaucją?

Sąd Okręgowy w Częstochowie rozpoznawał w środę, 19 marca, wniosek Prokuratury Krajowej, która domagała się kolejnego przedłużenia aresztu tymczasowego dla Bartłomieja S.. Sąd przychylił się do tego wniosku i przedłużył areszt o kolejne trzy miesiące, czyli do 20 czerwca - z zastrzeżeniem, "że jeśli zostanie wpłacone poręczenie w kwocie 500 tys. zł, to tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na to poręczenie oraz zakaz opuszczania przez podejrzanego kraju, połączone z zatrzymaniem paszportu" - powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz.

Decyzja sądu spotkała się z natychmiastową reakcją prokuratury. Prokurator obecna na sali sądowej wniosła sprzeciw, co oznacza, że postanowienie o kaucji nie jest wykonalne do czasu rozpatrzenia zażalenia przez Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Bartłomiej S. został zatrzymany przez CBA 23 października 2024 roku. Usłyszał zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych, a także uzależniania wykonania czynności służbowych od otrzymania łapówek. Do listy zarzutów dołączyło ostatnio pranie brudnych pieniędzy. Śledztwo prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej.