Zaufanie do Kościoła katolickiego w Polsce spadło z 58% w 2016 roku do 35,1% w 2025 roku, a nieufność wzrosła z 24,2% do 47,1% w tym samym okresie.

Badanie IBRiS z 12-13 września 2025 r. wykazało, że jedynie 7,2% Polaków "zdecydowanie ufa" Kościołowi, podczas gdy 26,1% "zdecydowanie nie ufa".

Biskup sosnowiecki Artur Ważny skomentował wyniki badania, odwołując się do słów proroka Ezechiela o pasterzach, którzy nie dbają o swoje owce.

Kryzys zaufania do Kościoła. Mocne słowa biskupa

Więcej Polaków wyraża brak zaufania do Kościoła niż deklaruje zaufanie do tej instytucji. Badanie IBRiS dla PAP przeprowadzone metodą CATI (telefonicznie) na reprezentatywnej próbie 1 067 dorosłych Polaków w dniach 12-13 września 2025 r. pokazuje, że zaufanie do Kościoła katolickiego w Polsce spadło z 58% w 2016 roku do 35,1% w 2025 roku. Widzimy więc drastyczny spadek o około 23 punkty procentowe. Jednocześnie wzrosła nieufność do owej instytucji - z 24,2% w 2016 r. do 47,1% teraz. Co więcej, osoby, które "zdecydowanie ufają" Kościołowi, stanowią tylko 7,2%, natomiast te, które "zdecydowanie nie ufają" to już 26,1%.

Do wyników badania odniósł się biskup sosnowiecki Artur Ważny. Hierarcha niepokojącą dla Kościoła tendencję skomentował przy pomocy słów proroka Ezechiela. Dodał przy tym, że "bije się we własne piersi", choć równocześnie zaznaczył, że wie, iż "to nie wystarczy".

- Szukałem dla siebie zrozumienia tych badań. Jedną z odpowiedzi znalazłem na modlitwie. Dzisiaj św. Augustyn komentuje w Godzinie Czytań te słowa proroka Ezechiela :"Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i z okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza, i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkiej wyżynie; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał" (Ez 28, 2-6) - napisał na portalu X bp Artur Ważny.

Kim jest Artur Ważny?

Ks. Artur Ważny urodził się 12 października 1966 r. w Rzeszowie. Pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach (obecna diecezja rzeszowska). W latach 1985-1991 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 r. w Tarnowie. W latach 1991-1995 pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W latach 1995-1999 był wikariuszem parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Podjął też studia specjalistyczne na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie teologii pastoralnej. W 1998 r. został dyrektorem diecezjalnego biura duszpasterstwa młodzieżowego. W 1998 r. został duszpasterzem akademickim w Tarnowie, a w 2003 r. diecezjalnym duszpasterzem akademickim. W latach 2007-2014 był proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. W latach 2014-2019 był dyrektorem diecezjalnego biura nowej ewangelizacji. W 2019 r. został ojcem duchownym kapłanów diecezji tarnowskiej. Od 2010 r. był diecezjalnym egzorcystą.

W grudniu 2020 r. papież Franciszek mianował Artura Ważnego biskupem pomocniczym tarnowskim. Sakrę duchowny przyjął w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. W zeszłym roku Artur Ważny został biskupem diecezjalnym sosnowieckim.