Tragedia na A4 w Rudzie Śląskiej. Nie żyje kierowca toyoty

Jacek Chlewicki
2025-09-18 8:01

Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Na pasie w kierunku Wrocławia zginął 39-letni kierowca toyoty, który zjechał z jezdni i uderzył w barierki.

Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Nie żyje kierowca toyoty. Jak przekazał nam młodszy aspirant Paweł Kasprzak z zespołu prasowego śląskiej policji, w czwartek (18.09) rano do tego śmiertelnego wypadku doszło na pasie w kierunku Wrocławia. Toyota kierowana przez 39-letniego mężczyzna zjechała nagle z pasa ruchu i uderzyła w barierki. Mężczyzna zginął na miejscu.

W miejscu wypadku występują duże utrudnienia w ruchu i tworzą się korki.

Wypadek na autostradzie A4
