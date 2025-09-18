Tragedia na A4 w Rudzie Śląskiej. Nie żyje kierowca toyoty

Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Nie żyje kierowca toyoty. Jak przekazał nam młodszy aspirant Paweł Kasprzak z zespołu prasowego śląskiej policji, w czwartek (18.09) rano do tego śmiertelnego wypadku doszło na pasie w kierunku Wrocławia. Toyota kierowana przez 39-letniego mężczyzna zjechała nagle z pasa ruchu i uderzyła w barierki. Mężczyzna zginął na miejscu.

W miejscu wypadku występują duże utrudnienia w ruchu i tworzą się korki.