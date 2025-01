"Polskie Davos" najdroższym kurortem narciarskim. Zakopane jednak nie takie złe?

Ks. Tomasz Z. karnie przeniesiony do stanu świeckiego. To u niego odbyła się orgia na plebanii

Autor:

Spis treści

Ferie zimowe 2025. Gdzie na narty?

Ferie zimowe większości osób kojarzą się z wyjazdem w góry i to właśnie tam najchętniej wybywają rodziny z dziećmi na przełomie stycznia i lutego. Taka podróż zazwyczaj połączona jest oczywiście z jazdą na nartach - gdzie więc znajdują się najlepsze kurorty narciarskie na południu naszego kraju? Bez wątpienia popularnością cieszą się takie miejscowości jak Białka Tatrzańska, Zieleniec, Zakopane czy Szczyrk. Która jednak z podanych lokalizacji będzie najdroższa? Mogłoby się wydawać, że Zakopane ze względu na swoją rozpoznawanalność i miano zimowej stolicy Polski, lecz nic bardziej mylnego!

Najdroższy kurort narciarski w Polsce. Turyści nie mają pojęcia, że przepłacają!

Ku zdziwieniu wielu okazuje się, że to wcale nie Zakopane jest najdroższym kurortem narciarskim w Polsce! Zgodnie z informacjami podanymi przez portal turystyka.wp.pl najdrożej jest w Szczyrku. Cena pięciodniowego karnetu dla osoby dorosłej w tej lokalizacji to aż 823 zł, natomiast np. w Zakopanem to jedynie 635 zł. Dla wielu jednak taka cena nie jest wysoka, bowiem to właśnie tam działa jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce, oferując aż 23 km tras zjazdowych.

W Szczyrku drogie są jednak nie tylko karnety na trasy zjazdowe, ale również noclegi. Okazuje się, że za tygodniowy pobyt ze śniadaniami w trzygwiazdkowym hotelu rodzina 2+1 może zapłacić aż 5,3 tys. zł. W Szczyrku od niedawna działa także kultowy hotel Mercure Szczyrk Resort - tutaj rodzina 2+1 w lutym za tygodniowy pobyt ze śniadaniami zapłaci od 7 tys. 585 zł do 12 tys. 879 zł.