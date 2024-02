Ścigany za podwójne zabójstwo zatrzymany po 18 latach! Rafał P. wpadł w Holandii

Sprawa matki Madzi rozgrzała całą Polskę do czerwoności. Dokument na Netflixie bije rekordy popularności

- 3 lutego 2024 r. około godz. 7.10 na terenie Holandii (w miejscowości Schijndel) doszło do zatrzymania Rafała P.– potwierdziła PAP mł. insp. Katarzyna Nowak, p.o. rzecznika prasowego Komendy Głównej Policji. Ze względu na znajomość sztuk walki mężczyzna mógł stanowić niebezpieczeństwo, dlatego został zatrzymany przez kontrterrorystów. Znajdował się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie.

- Do zatrzymania doszło dzięki informacjom uzyskanym ze strony Europe's Most Wanted Fugitive List, na której znajdują się wizerunki najbardziej poszukiwanych przestępców. Rafał P. był jedną z twarzy ubiegłorocznej europejskiej kampanii medialnej EUROPOL i ENFAST, a jego wizerunek został zamieszczony na stronie w listopadzie 2023 roku – poinformowała mł. insp. Nowak.

Poszukiwania Rafała P. prowadzili funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji i komendy wojewódzkiej w Katowicach.

Na początku 2006 r. spłonęła kamienica przy ul. Modrzejewskiej w Będzinie. Wewnątrz znaleziono zwłoki dwóch osób. Badania DNA potwierdziły, że to 59-letnia właścicielka budynku oraz 47-letni dozorca. Z kolei sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci obojga były liczne obrażenia głów. Głównym podejrzanym był Rafał P., który wynajmował lokal w tym budynku. Według doniesień prasowych, miał zaległości czynszowe.

Po raz pierwszy Rafał P. został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności w 2008 r., jednak uniewinniono go siedem lat później. Ostateczny wyrok zapadł pod koniec 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach uznał go za winnego zabójstwa dwóch osób i podpalenia kamienicy, skazując go na dożywocie. Od tamtego czasu mężczyzna był poszukiwany.