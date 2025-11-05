Potężny wstrząs w kopalni Murcki-Staszic! Odczuli go mieszkańcy kilku miast na Śląsku

W środę, 5 listopada, około godziny 4:44, silny wstrząs obudził mieszkańców wielu miast Górnego Śląska, m.in. Katowic, Mikołowa i Bytomia.

Źródłem wstrząsu był teren kopalni Murcki-Staszic, gdzie doszło do niego na głębokości 500 metrów.

Jak informuje Polska Grupa Górnicza, w rejonie zdarzenia przebywało 42 górników; załoga została bezpiecznie wycofana i nikt nie odniósł obrażeń.

Potężny wstrząs na Śląsku. Mieszkańcy przerażeni: „Myślałam, że blok się wali”

Nad ranem w środę, 5 listopada 2025 roku odnotowano potężny wstrząs. Był on na tyle silny i długi, że obudził mieszkańców co najmniej kilku miast: Katowic, Mikołowa, Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Zabrza oraz Świętochłowic. W swoich relacjach mieszkańcy opisują drżące szyby w oknach i kołyszące się meble. Wielu podkreślało, że wstrząs był znacznie mocniejszy niż te, do których przyzwyczaiła ich wieloletnia eksploatacja górnicza w regionie.

- Halemba bardzo mocno i długo obudziło mnie – czytamy w jednej z relacji przytaczanych przez Radio ESKA. Inni dodawali jeszcze bardziej dramatyczne opisy: "To było bardziej odczuwalne jak wybuch niż tąpnięcie, w głowie czekałem na falę uderzeniową”, „Myślałam że blok się wali, pierwszy raz mnie coś takiego wybudziło ze snu mega mocno”. Te słowa najlepiej oddają skalę strachu, jaki towarzyszył porannemu zdarzeniu.

Szybko ustalono źródło potężnych drgań. Jak poinformowała Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło na terenie kopalni Murcki-Staszic w Katowicach. Wstrząs o energii 2×10⁶ J miał miejsce w rejonie ściany w pokładzie 401, na głębokości 500 metrów. Co najważniejsze, w chwili tąpnięcia w zagrożonym rejonie pracowały 42 osoby. Na szczęście nikomu nic się nie stało. - Załoga została wycofana. Nikt nie został poszkodowany – przekazała rzeczniczka PGG.

Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic. Zakład ma bogatą i burzliwą historię

Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic”, która była źródłem środowego wstrząsu, to jeden z kluczowych zakładów wydobywczych w regionie, o niezwykle bogatej historii. Położona w katowickiej dzielnicy Giszowiec, formalnie powstała 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia dwóch historycznych kopalń: „Murcki” oraz „Staszic”. Początkowo zakład należał do Katowickiego Holdingu Węglowego, by w 2017 roku stać się częścią Polskiej Grupy Górniczej.

Kolejne zmiany organizacyjne nadeszły 1 stycznia 2021 roku, kiedy to kopalnia została połączona z KWK „Wujek”, tworząc jeden, dwuruchowy zakład o nazwie „Staszic-Wujek”. Ruch „Murcki” został wówczas zlikwidowany. Warto przypomnieć, że historyczna kopalnia „Murcki” funkcjonowała na terenie dzisiejszej Kostuchny już od XVIII wieku, a jej największy rozwój przypadł na drugą połowę XX stulecia. Z kolei „Staszic” to najmłodsza kopalnia w Katowicach, uruchomiona w 1964 roku. Ona również swoje szczytowe wydobycie osiągnęła pod koniec lat 80., prowadząc eksploatację na głębokich pokładach aż do momentu reorganizacji.