Te choroby zwalniają z wezwania do wojska. Mamy listę schorzeń i chorób

To cię dyskwalifikuje!

Morderstwo w Katowicach. Syn poćwiartował ojca. "Tłukł Romana i wyrzucał go z domu". Sąsiedzi w szoku

Bryły lodu runęły z dachu na dwie dziewczynki. 14-latka z rozciętą głową trafiła do szpitala

Poćwiartowane zwłoki w Katowicach. Syn z zarzutem zabicia ojca

Zwłoki 62-letniego mężczyzny znaleziono w piwnicy jednego z budynków na Wełnowcu w Katowicach. Znalezione zwłoki były rozczłonkowane i poćwiartowane. W związku z tym makabrycznym odkryciem, zatrzymano 37-letniego mężczyznę, syna ofiary. Katowiccy policjanci wcześniej poszukiwali 62-latka, ponieważ przed dokonaniem makabrycznego odkrycia w piwnicy, zgłoszono jego zaginięcie.

W czwartek (22 grudnia) w Prokuraturze Rejonowej Katowice Północ trwały czynności z udziałem zatrzymanego 37-latka. Jak poinformowała PAP po południu szefowa tej jednostki prok. Joanna Sagan, prokurator przedstawił mu zarzuty zabójstwa oraz zbezczeszczenia zwłok. – Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W dniu dzisiejszym prokurator będzie kierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy do Sądu Rejonowego Katowice Zachód – powiedziała prok. Sagan i zastrzegła, że ze względu na dobro postępowania prokuratura na razie nie ujawnia szczegółów tych wyjaśnień. W kolejnych etapach śledztwa będą one weryfikowane. Podobnie, jak w przypadku innych zabójstw, zostanie też przeprowadzona sekcja zwłok.

Katowice. Poćwiartowane ciało 62-latka. Syn ofiary z zarzutami. Zobacz zdjęcia

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią