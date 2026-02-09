Do tragicznego wypadku doszło w Bojszowach na ul. Gościnnej (DW 931) w kierunku Pszczyny.

38-letni kierowca samochodu marki Audi z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję, za kierownicą osobowego Audi siedział 38-letni mężczyzna. W pewnym momencie, z przyczyn, które są obecnie przedmiotem wnikliwego śledztwa, stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi i z impetem uderzył w drzewo. Siła zderzenia była ogromna, o czym świadczy stan pojazdu po wypadku.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrole policji, straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego. Ranny 38-latek został pilnie zabrany do szpitala. Niestety, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, „pomimo wysiłków ratowników i lekarzy mężczyzna zmarł”.

Prokuratura wyjaśnia przyczyny tragedii

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze z bieruńskiej komendy pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Tychach. Ich zadaniem było zabezpieczenie wszelkich śladów, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu wypadku i ustaleniu jego bezpośredniej przyczyny. Jak informują śledczy, na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o konkretnych hipotezach.

- Bieruńscy śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia – podkreślają mundurowi w komunikacie. Kluczowe dla sprawy mogą okazać się wyniki zleconej sekcji zwłok 38-latka, która odpowie na pytanie, czy w chwili zdarzenia był trzeźwy. Biegli zbadają również stan techniczny pojazdu, aby wykluczyć ewentualną awarię jako czynnik, który mógł przyczynić się do tragedii.